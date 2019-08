Conservadores denuncian trabas en elecciones ante la OEA

Líderes del Partido Conservador (PC) denunció el jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la intención del Consejo Supremo Electoral (CSE) de anular su participación en las elecciones programadas municipales de noviembre.



''Esto es un atropello a la democracia y lo estamos denunciando ante la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y los partidos democráticos de todo el mundo'', dijo en rueda de prensa, Mauricio Mendieta, candidato a alcalde de Managua por el PC.



''La medida del CSE viola el artículo 3 de la Carta Democrática de la OEA y el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'', dice el PC en un documento enviado a esos organismos y entregado a los periodistas.



El CSE revisa el estatus legal del partido que supuestamente no inscribió candidatos en el 80% de municipios del país, igual que el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el partido Indígena Multiétnico (PIM) y el Movimiento de Unidad Costeña (MUC), de la región caribeña autónoma del noreste del país.



Mendieta dijo que ''el FSLN (gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional) y el Partido Liberal Constitucionalista que controlan el CSE, coinciden en una burda maniobra de exclusión electoral''.



Azalia Avilés, presidenta del PC, dijo que el CSE publicó oficialmente el 12 de abril la lista definitiva de candidatos de su partido y al mismo tiempo reconoció la legalidad del mismo, por lo que presentaron una denuncia en representaciones de la OEA y la Organización de Naciones Unidas de lo que consideran un obstáculo a la participación del partido.



El vocero del CSE, Félix Navarrete, dijo que ese organismo tiene 15 días más para emitir un pronunciamiento final sobre la verificación que efectúa sobre los requisitos que debieron cumplir las organizaciones políticas.



Avilés informó que ya presentó ante las autoridades electorales los documentos que acreditan ''el pleno cumplimiento de los requisitos aritméticos para participar en las elecciones al inscribir candidatos en el 91,3% de los municipios y el 80,8% del total de candidaturas'', por lo que espera que su partido no sufra ningún obstáculo para participar en los comicios.



La ex guerrillera sandinista y actual presidenta del MRS, Dora María Téllez, inició el miércoles una huelga de hambre en protesta ante la amenaza del Poder Electoral de no permitir la participación de su partido en la contienda municipal de noviembre.