Ya son dos huelguitas

Róger Francisco Arias Suárez, del movimiento joven del MRS se sumó a la huelga de hambre y desde la mañana de hoy está en el plantón de Metrocentro junto a Dora María Téllez.



Arias Suárez es también candidato a concejal de Managua en estas elecciones. Suárez se colgó cadenas en el cuello para representar la represión en contra de su partido.



“Hay dos razones que me mueven para que yo me sume, una es que no es posible que una señora que ha luchado tanto por Nicaragua sea la que tenga que llevar la batuta mientras los jóvenes en este país no hacemos nada, ella es un gran ejemplo y yo me estoy sumando” dijo Arias.



El segundo huelguista aseguró que es una responsabilidad de los nicaragüenses impedir que se consolide una dictadura. Arias cuenta con el apoyo de las autoridades del MRS y de su familia.



Por otra parte, Edundo Jarquín, coordinador de la Alianza MRS, habló con Dora Maria Tellez para brindarle su apoyo, ya que se encuentra de viaje.



Jarquín estuvo en Medellín, Colombia, en uan asamblea de la OEA y regresa el sábado 7 de junio. Despues de su arribo visitará a los huelguistas.