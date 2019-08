“Ortega sólo escucha golpes fuertes”

En su segundo día de huelga de hambre, la comandante Dora María Téllez recibió a un desfile de políticos y personalidades que llegaron a solidarizarse con su causa. Téllez aseguró que la huelga es una necesidad, porque “teniendo a un presidente sordo hay que golpear fuerte a su puerta”.



“Yo sé con quién estoy tratando y ellos también. A Daniel hay que golpearlo fuerte porque no escucha a nadie, sólo a los que quiere oír. No ha escuchado a los afectados por el huracán Félix, a los afectados por la tormenta Alma, a los productores que pierden sus cosechas”, sostuvo Téllez.



Por su parte, el coordinador de la Alianza MRS, Edmundo Jarquín, llamó desde Medellín, Colombia, para expresarle a Téllez su aprecio a la valentía y al testimonio que está dando, y lamentó que este tipo de acciones sean nuevamente necesarias para defender la libertad y la democracia.



Ya son dos

Róger Francisco Arias Suárez, del movimiento joven del MRS, se sumó a la huelga de hambre, y desde la mañana de ayer está en el plantón de Metrocentro junto a Dora María Téllez.



Arias Suárez es también candidato a concejal de Managua en estas elecciones. Suárez se colgó cadenas en el cuello para representar la represión en contra de su partido.



“No es posible que una señora que ha luchado tanto por Nicaragua sea la que tenga que llevar la batuta, mientras los jóvenes en este país no hacemos nada. Ella es un gran ejemplo y yo me estoy sumando” dijo Arias.



Dos viejas glorias

En horas de la tarde de ayer, Téllez se levantó de su hamaca para saludar al ex vicepresidente Virgilio Godoy, connotado opositor a la dictadura somocista, quien dijo que las actuaciones del presidente Ortega son muy parecidas a las de Anastasio Somoza.



Minutos antes, Téllez recibió una fugaz visita del doctor Emilio Álvarez Montalbán. “Felicidades Dora, venimos a demostrarte que estamos pendientes de tu trabajo”, dijo Álvarez Montalbán.



Llegan candidatos

El candidato del Partido Conservador y el del PLC, el doctor Mauricio Mendieta y Eduardo Montealegre, respectivamente, también visitaron a Téllez. El primero dijo que observaba una gran unidad de criterios independientemente de los partidos en los que militan.



Montealegre, por su parte, dijo que se solidarizaba con Téllez y que estaría visitándola para que haya pluralismo político en las elecciones.



También la visitaron otros miembros del Partido Conservador, como Noel Vidaurre y Yalí Molina, a quien Téllez felicitó por apoyar al Partido Conservador, agrupación política al que también se inició proceso de cancelación de personalidad jurídica.



“No podemos afilar los colmillos que nos van a clavar”, dijo Téllez a Molina, que en las elecciones de 2001 dio su apoyo al Partido Liberal.



También recibió la visita de varios organismos de la sociedad civil como el Movimiento por Nicaragua, Cinco, el Movimiento Autónomo de Mujeres e Incide.



Cenidh respalda protesta de Téllez

Vilma Núñez, Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideró que la medida de la comandante Dora María Téllez es una de las formas de protesta más extremas que sólo se deciden cuando ya no hay salida a las situaciones críticas.