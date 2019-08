Asamblea cita a presidente del INSS

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió ayer citar ante el plenario del Legislativo para el próximo miércoles, al presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, Roberto López, para que explique en detalles a los diputados los argumentos legales y el procedimiento en que se basó para hacer un préstamo millonario al Ejército de Nicaragua con el dinero de los asegurados, para financiar un proyecto habitacional.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, aclaró que no se trata de una interpelación, pese a que López comparecerá hoy ante los miembros de la Comisión Económica por el mismo caso.



Hasta el momento, López es el único funcionario citado por este escándalo, y fuentes extraoficiales ligadas al Poder Legislativo informaron que el presidente del INSS informará que no es la primera ocasión que esta institución “financia, mediante préstamos”, la construcción de proyectos habitacionales y hasta de mansiones de ex funcionarios de gobiernos anteriores.



Llevará caja de Pandora

Según la fuente, López está dispuesto a hacer públicos los nombres de los beneficiarios con este tipo de transacciones con el INSS.



Algunos diputados que prefirieron el anonimato, “para no tener problemas con el Ejército”, se preguntaron ¿por qué la institución castrense no hace uso de los fondos del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, para financiar esos proyectos habitacionales y tiene que recurrir al dinero de los asegurados?

López estaba supuesto a comparecer ante la Comisión Económica del Parlamento el pasado miércoles, pero pidió una prórroga por encontrarse fuera del país.