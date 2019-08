Guillotinazo sin fundamento legal

La Coordinadora Civil, que aglutina a varios organismos de la sociedad civil, considera que la cancelación de las personalidades jurídicas de cuatro partidos políticos no tiene fundamento legal, y llamó a que explicaran las razones de esa decisión.



“Que informen y expliquen las motivaciones de sus propuestas, que en nuestra opinión pretenden cercenar los derechos establecidos”, aseguran en el pronunciamiento.



Criticaron que las decisiones del Poder Electoral sólo causan tensiones entre los diferentes actores políticos y no se concentran esfuerzos para buscar respuestas a los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.



El pasado 22 de mayo el CSE inició el proceso de cancelación de las personalidades jurídicas del MRS, el Partido Conservador, el partido regional indígena Pamuc y el Partido Indigenista Multiétnico, PIM. El MRS, por no presentar estatutos y la conformación de directivas municipales, y las restantes fuerzas políticas por no haber presentado al menos el 80 por ciento de las candidaturas en el total de municipios.



CSE no es fiable

“Hay razones para desconfiar”, afirmó Mario Quintana, enlace nacional de la Coordinadora Civil, quien agregó que las actuaciones del Consejo Supremo Electoral ponen en duda su trabajo.



Adicionalmente, dijeron que en un año electoral debió haber una revisión profunda al padrón electoral junto a un proceso masivo de verificación.



Nuevamente la Coordinadora Civil respaldó la decisión de cambiar la fecha de las elecciones que por razones culturales el Día de los Difuntos podría causar elevados niveles de abstención.



“Si los partidos tuvieran mayor representatividad y credibilidad no hubiese problemas, pero a la gente le interesará ir a visitar a sus difuntos”, dijo Quintana.



Debe haber reformas

El grupo promotor de las reformas a la Ley Electoral reiteró la necesidad de modernizar el sistema electoral para ensanchar los espacios políticos en el acceso al poder.



Dicha propuesta esperan sea tomada por los diputados de la Asamblea Nacional como base para una iniciativa y siga el proceso de formación de la ley.