“Se jodieron si quieren destruir al MRS”

El ex candidato a la Vicepresidencia de la República, el cantautor Carlos Mejía Godoy, valoró ayer como “muy valiente” la decisión de la ex presidenta del MRS, la comandante Dora María Téllez, de declararse en huelga de hambre en protesta por la decisión del CSE de “decapitar” al Movimiento Renovador Sandinista.



El cantautor, que no es militante de dicho partido, dijo que con Téllez “se jodieron porque ellos (los que quieren destruir al MRS) no pueden decir cualquier cosa, porque ella es una mujer modelo en todo”. “Fue modelo en el combate, fue ministra, donde entregó -–en el Ministerio de Salud-- hasta la última curita, por lo que ahí hay consecuencia, pero alguna majadería van a salir diciendo”, agregó.



“No es asunto de militancia”



Mejía Godoy dijo que sus declaraciones las manifiesta al margen de su simpatía por el MRS, agrupación con la que tiene afinidad, pero en la que no milita, “porque mi militancia está en la música, lo demás es secundario, pero espiritualmente apoyo esa lucha, la emprendida por Dora María”.



“Ellos son una gente digna y que nos representan dignamente en el Parlamento, y no andan pactando ni jodiendo de un lado para otro”, añadió el cantautor, quien asegura estar claro “de que el verdadero sandinismo es el de los principios, de los valores, y esos están metidos en todas partes, en los barrios, así como también en Las Colinas, donde debe haber buenos sandinistas”.



El sandinismo es algo más

A Carlos Mejía le duele ver gente muy obcecada que afirma que sin Daniel no hay sandinismo, “aunque a lo mejor hay gente que lo dice porque recibieron algún beneficio, y a como me dijo una señora, ‘y cómo no voy a estar con Daniel si a mi hijita –-que estaba enferma-- me la mandó a Cuba y me la salvó’”.



La realidad es que “no fue Daniel quien salvó a la hija de esa señora, Daniel fue un medio, pero quienes la salvaron fueron los médicos cubanos”.



Carlos dice que en el gobierno actual “tiene que haber funcionarios corruptos y funcionarios honestos; diputados vagos y sinvergüenzas y legisladores que llegan a hacer su trabajo, yo no puedo ser maniqueísta y decir todo esto es bueno y todo esto es malo”. “Los malditos están en todos los partidos políticos, como también hay gente buena, y creo que en todos los partidos políticos del mundo tiene que haber gente de buena fe”, indicó el cantautor.