Renovadores y conservadores protestan en Granada

GRANADA

El pluralismo político estipulado en el artículo cinco de la Constitución Política de Nicaragua fue resaltado ayer durante un plantón que miembros y simpatizantes de los partidos Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y Conservador, PC, realizaron frente al Consejo Electoral Departamental en Granada.



Los candidatos a alcaldes Fernando López Gutiérrez, por el MRS, y Magdalena Briones, por el PC, manifestaron que sus partidos entregaron en tiempo y forma los documentos requeridos por el Consejo Supremo Electoral para participar en las próxima elecciones municipales.



“El coordinador de nuestra alianza está haciendo gestiones en distintos foros internacionales para hacer del conocimiento mundial esta jornada antidemocrática que orquestan los partidos del pacto en contra de los que queremos una verdadera democracia”, afirmó López Gutiérrez.



Eco de lucha a escenarios internacionales

En días recientes, una delegación del MRS también se reunió con miembros del Partido Socialista Obrero Español, de España, PSOE, a quienes informaron sobre la decisión del Poder Electoral de quitarles la personalidad jurídica.



Durante el plantón, entregaron al CED-Granada un pronunciamiento en el que rechazan la decisión y comunicaron al pueblo granadino que el 25 de febrero de 2008 el Consejo Supremo Electoral emitió certificación en la que decía que el MRS es un partido legalmente constituido.



“Estamos dispuestos a continuar haciendo plantones en todos los departamentos del país, porque no es posible que se nos conculquen nuestros derechos políticos y no nos permitan participar democráticamente”.



Por su parte, Briones dijo que en el hipotético caso de que el CSE decida sacarlos definitivamente del proceso electoral, no se quedarán con las manos cruzadas, “con quitarnos la personalidad jurídica no nos van a apartar de la lucha que tenemos, vamos a insistir porque no es posible que se instaure el bipartidismo”, expresó la candidata.