Organismos proponen las otras reformas

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, constituido por diversas organizaciones de la sociedad civil, a excepción del Cenidh, que ayer renunció, presentó ayer un anteproyecto de ley donde, entre otros cambios, proponen la reducción del número de autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) a tres magistrados propietarios y dos suplentes, y cuya elección se realice a través de un listado presentado por una comisión cívica electoral.



Mauricio Zúniga, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), organismo miembro del grupo promotor, apuntó que otra propuesta es la no vinculación partidaria de los miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, los que serían seleccionados de propuestas hechas por los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional y en proporción al peso de su representación parlamentaria, pero respetando criterios de idoneidad para el cargo.



Reducción de número de diputados



De igual forma, el director ejecutivo del Ipade expresó que también sugieren la reducción actual del número de diputados a 70, suponiendo con ello una disminución del gasto público nacional, ahorro que podrá destinarse a programas sociales.



“Pretendemos también en nuestro anteproyecto de ley que se apruebe la no integración de los ex presidentes y ex vicepresidentes a la Asamblea Nacional, así como la prohibición para ser candidato a presidente y vicepresidentes de la República, de todos aquellos que ya hayan ejercido estos cargos en cualquier período”, enfatizó Zúniga.



Agregó que otra reforma sugerida es el restablecimiento del derecho ciudadano a presentar candidaturas por suscripción popular y que las candidaturas a diputados departamentales y regionales, así como a concejal, se hagan de tal forma que cada ciudadano pueda seleccionar al candidato de su preferencia de un listado que presente el partido político por el cual se inclina.



En cuanto a la distribución de escaños para diputados, Zúniga manifestó que ésta se efectuaría por representación proporcional, por cociente electoral, eliminando la media mayor como forma de distribución de residuos, estableciendo residuos nacionales y la distribución de éstos por cociente y por residuos de mayor a menor.



Sobre las reformas



Respecto al tema de reformar el sistema de gobierno de presidencialista a parlamentario, Mario Quintana, enlace nacional de la Coordinadora Civil, señaló que el grupo promotor observa con preocupación un nuevo intento de acuerdo político entre el FSLN y el PLC, cuyos beneficios para la nación y la democracia no están claros, además de no ser consultados con la población.



Asimismo, consideran en el grupo promotor que la raíz de los problemas que enfrenta el país no es el sistema presidencial, ni su solución es el parlamentarismo, además que ningún partido político ha recibido el mandato de la ciudadanía para promover esta profunda reforma constitucional, ni ésta se desprende de sus promesas de campaña o programas de gobierno.

Cenidh no comparte

Entre los organismos que forman este grupo están el Ipade, Coordinadora Civil, Fundemos, Hagamos Democracia, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Cenidh, Movimiento por Nicaragua y Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, sin embargo ayer mismo, mediante un comunicado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos explica su retiro, “porque las últimas actuaciones de dicho grupo no coinciden con nuestros criterios institucionales, que nos motivaron para esta alianza...”

Mandato de organismos

Explica el Cenidh que su interés en vincularse con la propuesta del grupo se debió a “nuestro compromiso con la defensa de los derechos políticos, por demanda del Cenidh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado de Nicaragua sobre la reforma del sistema electoral nicaragüense”.



Este organismo considera que en la propuesta se vierten conceptos, “que en el fondo esconden un posicionamiento ideológico que no es acorde con la lucha planteada”, expresa el comunicado.