Ortega recibe a princesa

El presidente Daniel Ortega confirmó anoche que participará en la Decimaséptima Cumbre Iberoamericana que se efectuará en Santiago, la capita de Chile, entre el nueve y el diez del mes en curso.



Ortega hizo el anuncio durante la visita de cortesía que le hizo la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, embajadora especial de Onusida, que desde el pasado fin de semana visita Nicaragua, donde participó en un congreso de lucha contra el sida en conjunto con Naciones Unidas.



El jefe de Estado se comprometió ante la princesa que abordará en Santiago la lucha contra el VIH-sida y otras epidemias que se afincan en los pueblos pobres y atrasados.



Desplante



Sin embargo, ayer mismo la Asociación de Personas que Conviven con VIH-sida, Asonvhisida, consideraron como un desplante la ausencia del presidente Daniel Ortega al evento de gran trascendencia para Centroamérica.



“Lamentablemente no ha habido participación de la pareja presidencial, queríamos contar con su presencia, pero termina hasta el viernes y no perdemos las esperanzas”, afirmó Arelys Cano, Presidenta de la Asociación de Personas que conviven con VIH-sida.



Nicaragua es sede del V Congreso Centroamericano de ITS, VIH y sida, y también del V Encuentro de Personas Viviendo con VIH, y a la inauguración del evento no asistieron ni la titular de Salud, ni su viceministro, Guillermo Gonzáles.