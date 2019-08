Pamuc aún respira

El Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc, dueño de la casilla seis en la boleta electoral, respira esperanzado en salvarse de la guillotina del Consejo Supremo Electoral luego que los diputados decidieran posponer los comicios en siete municipios de la RAAN para enero de 2009.



La RAAN, que administrativamente está conformada por ocho municipios, realizará elecciones municipales el 18 de enero del próximo año en siete de sus municipalidades. Waslala será la excepción, municipio al que los diputados decidieron separarlo porque sus instituciones están sujetas a las autoridades de Matagalpa.



El CSE inició el proceso de cancelación de la personalidad jurídica al Pamuc junto al MRS, el Partido Conservador y el Partido Indigenista Multiétnico, PIM.



Las esperanzas

de Hunter

Kennenth Serapio Hunter, Presidente del Pamuc, dijo que cualquier decisión es absurda, porque habían inscrito más del 90 por ciento de las candidaturas. Pero en todo caso, para Hunter, de cancelar las elecciones en siete municipios de la RAAN, el proceso que ha iniciado el CSE en contra del Pamuc no tendría validez porque todavía estarían en tiempo para inscribir los candidatos para la elección de enero.



Hunter dijo que se solidarizaba con las protestas hechas por el MRS y Dora María Téllez en Managua, y que estarían dispuestos a viajar desde la RAAN hacia la capital para apoyarlos, pero que por el momento esperarían la resolución del CSE luego de las reformas a la Ley Electoral.



El líder miskito criticó al partido Yatama por estar bajo la bandera del Frente Sandinista, pero dijo que no permitirán que a la Costa Caribe la dejen sólo con la representación de Yatama como partido regional. “Si compite Yatama, también nosotros”, enfatizó Hunter.



Navarro: Pamuc está a salvo

El diputado del PLC, Wilfredo Navarro, aseguró que los partidos regionales no tienen por qué perder su personalidad jurídica, y que en todo caso, con la posposición tienen la oportunidad de inscribir candidatos.



“La posición del PLC es que el Pamuc y el PIM no pierden su personalidad jurídica por ser partidos regionales”, dijo Navarro.



Pese al optimismo de salvar la personalidad jurídica del Pamuc, en la RAAN habrá elecciones en el municipio de Waslala y el CSE podría argumentar que el Pamuc debería haber inscrito el 80 por ciento de las candidaturas, pero esa decisión estará sujeta a la interpretación que hagan los magistrado del CSE.



El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez Hernández, al parecer pujó para que se separara a Waslala de la posposición de las elecciones en toda la RAAN. El mismo Núñez Hernández ha asegurado que en dicho municipio tienen una porción considerable del PLC, luego que el principal líder de dicho partido abandonara su agrupación política para sumarse al ALN.