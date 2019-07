Banco de Fomento abrirá en seis meses

El Banco de Fomento a la Producción “Produzcamos”, tiene seis meses para comenzar operaciones con un capital inicial de 37 millones de córdobas, el que se incrementará con 50 millones de córdobas anuales hasta completar 187 millones en 2010; no podrá otorgar créditos a una misma persona, empresa o conglomerado de personas más allá del diez por ciento del capital pagado, y la tasa de interés será aprobada mediante las normas que ejecutará el Consejo Directivo.



En el dictamen original, la ley contemplaba otorgar un crédito a una misma persona equivalente al diez por ciento del capital autorizado, es decir, de 187 millones de córdobas; sin embargo, dado que el primer año el capital pagado será únicamente de 37 millones, ese diez por ciento excedía la capacidad del banco.



Todo lo anterior está contenido en la Ley Creadora del Banco de Fomento que ayer fue aprobada en su totalidad por los diputados ante la Asamblea Nacional, la cual incluye reportes trimestrales sobre el movimiento financiero de la nueva entidad, y la participación accionaria de privados con equivalente mínimo al diez por ciento del capital total del banco.



El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre, dijo que hubo muy pocas modificaciones al dictamen original de la ley. Según Aguirre, se fortaleció la parte de la asistencia técnica y se modificó el porcentaje crediticio a una misma persona.



Otra de las novedades es que la Ley Creadora no estipuló tasas de interés. Aguirre señaló que se dejó esa potestad a los miembros del Consejo Directivo del banco, quienes no podrán imponer tasas de interés iguales o superiores a las de la banca comercial.