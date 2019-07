Esculcarán a vicealcaldes

Los ex vicealcaldes del país que han renunciado a sus cargos en busca de la alcaldía de su localidad, podrían ser revisados en el manejo de sus cuentas por la Contraloría, para conocer la manera como manejaron los recursos públicos y que la población tenga en sus manos una herramienta que le ayude a escoger al mejor aspirante.



El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, dijo que él propondrá mañana, jueves, a sus colegas, que se revise la probidad de unos 20 ex vicealcaldes que ahora quieren ser alcaldes, para que sea la mejor carta de presentación para los electores.



“Muchos se lanzan al ruedo sin rendir cuentas de su actuar a la opinión pública, y creo que la mejor forma de votar por un candidato cualquiera que sea su filiación política, es que muestre las credenciales de honorabilidad y buen manejo de los fondos que les fueron asignados”, dijo Montenegro.



Indicó que su propuesta será revisar primero que nadie al ex vicealcalde de Managua y tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, por ser el aspirante de la comuna más importante del país. Indicó que las auditorías serían iniciadas a lo inmediato, con el objetivo que sus resultados estén listos unos meses antes de los comicios municipales.