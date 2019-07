Conservadores piden expulsión de “rebeldes”

Lejos de “hacer las paces”, los conflictos se agravan a lo interno de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, sobre todo porque los aliados del Partido Conservador, PC, solicitaron a Eduardo Montealegre la expulsión de la bancada de los diputados “rebeldes”, Jamileth Bonilla, Carlos García y Eliseo Núñez Hernández.



La solicitud la hizo el diputado conservador y tercer secretario del Parlamento, Javier Vallejo, durante la reunión semanal de los lunes, argumentando que ninguno de los tres legisladores liberales asiste a las reuniones de bancada.



Y aunque Vallejo no habló literalmente de expulsión, sí utilizó la palabra “exclusión”. “Yo solicite claramente (la exclusión), porque hay tres presidentes de comisiones (legislativas) que no actúan como presidentes de comisión para su bancada, no llegan a las reuniones de bancada, no dan un reporte de lo que está sucediendo en sus respectivas comisiones, y no acuden a las convocatorias, incluso de Eduardo Montealegre”, dijo Vallejo.



Conservadores mandan



Los aludidos acusaron a Montealegre de dejarse manipular por los conservadores, y señalaron que la petición de Vallejo es una muestra de que “los conservadores mandan” en ALN.



El diputado Carlos García dijo que no se va de ALN ni de la bancada, y que no serán los conservadores quienes impondrán su voluntad “en un partido que no les pertenece”. García recordó que debido a estas discrepancias es que ha solicitado en varias ocasiones la separación de ALN y el PC en dos bancadas independientes.



Jamileth Bonilla no sólo fustigó contra los conservadores, sino que la arremetió nuevamente contra Montealegre. Respaldó la idea de separarse de los conservadores y conformar su propia “bancada de liberales”; sin embargo, señaló que Montealegre se opone.



¿Desplazar a Langrand?



El nuevo “blanco” del PC es el diputado liberal de León, Carlos Langrand Hernández, a quien pretenden sustituir por su suplente conservador, Reynaldo Tercero Silva. Langrand desconoce las intenciones de sus aliados verdes, sin embargo, confirmó que “hay especulaciones” sobre su supuesta nacionalidad francesa y que algunos diputados han comenzado a cuestionar como una causal de destitución.