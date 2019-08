“Que cumpla con la Constitución”

En su quinto día de ayuno en protesta contra el proceso de cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinsita, MRS, Dora María Téllez, emplazó al Presidente de la República, Daniel Ortega, y a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, a “que cumplan con la Constitución Política y las leyes”.



Con los efectos de la falta de alimentos reflejados en su rostro, Téllez también demandó a Ortega convoque de inmediato a un diálogo nacional para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía nicaragüense.



“Hay un ánimo nacional para demandar al gobierno y al pacto que dejen a Nicaragua y a los nicaragüenses elegir, y que el gobierno convoque a un diálogo nacional para enfrentar la carestía de la vida”, dijo Téllez.



Además, señaló que el resultado de su protesta debería ser que “los magistrados del Consejo Supremo Electoral, en lugar de ser magistrados de un pacto, sean magistrados de la Constitución y dejen a los nicaragüenses la libertad de elegir (en las elecciones municipales) la opción (política) que quieran”.



Sus ángeles de la guarda



Contrario a las recomendaciones médicas, Téllez se mostró ayer “hablantina”, de buen humor y con energías. Los médicos le han sugerido “conservar energías y descansar para evitar una subida de presión”.



Según Ana Margarita Vigil, Secretaria de la Comisión Ejecutiva del MRS, la ex guerrillera de 52 años, pierde una libra por día, es decir que, hasta ayer su peso era de 127 libras, en contraste con las 132 libras que tenía cuando comenzó el ayuno.



“Sólo saluditos, por favor, nada más, no puede estar en conversaciones”, dijo el general en retiro y directivo del MRS, Hugo Torres, a un grupo de hombres que llegaron a visitarla. Asimismo, amigos allegados se percatan de que nadie esté fumando en el área a fin de no perjudicar la salud de Téllez.



“Dora María está siendo chequeada todos los días por una doctora de la Cruz Roja especialista en emergencias, además, tenemos un médico de planta que le toma la presión”, informó Vigil.



Señaló que la ex guerrillera debe reposar durante 20 minutos, cada dos horas, aunque dijo que esa rutina varía en dependencia de la cantidad de gente que la visita. “Si se aglomera mucha gente, se le sube la presión y la tenemos que llevar a reposo hasta que se le normalice”, explicó.



“A veces entra (a reposo) a regañadientes, porque es nuestra responsabilidad que ella esté bien”, agregó Vigil.



Muchos visitantes



Caras van y caras vienen. Varios de los solidarios con Téllez son constantes. Enrique Sáenz, candidato a alcalde de la capital por el MRS, y Hugo Torres, son dos de ellos. Sin embargo, ayer domingo, hubo muchos rostros nuevos.



De los conocidos son el analista político Carlos Tünnermann; el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa; la escritora María López Vigil, y la ex viceministra de Cultura y poetisa, Daysi Zamora.



Otros no tan conocidos, pero muy solidarios, todos transeúntes que al salir de la misa dominical de la Catedral de Managua, pasaron saludando a Téllez.



Entre el bullicio causado por los motores de los vehículos y buses que bordean la Rotonda de Metrocentro, Téllez no dejó de recibir muestras de solidaridad. Hasta comenzó a circular un cuaderno donde los visitantes dejan escritos sus mensajes.



Los solidarios ondeaban, mano en alto, banderas de Nicaragua y del partido. Vehículos particulares y taxis pasan tocando sus bocinas, invitados por uno de los letreros.



Entre los muchos letreros de respaldo a Téllez, hay uno que llama particularmente la atención en el que se lee la frase atribuida a Ernesto Che Guevara: “Cuando se acaban las fuerzas físicas es cuando comienza la fuerza de la voluntad, y entonces, das un paso más, y otro, y otro…”