Téllez cumple 160 horas de ayuno

Dora María Téllez, quien hoy entra a su séptimo día en huelga de hambre, fue hostigada la noche del domingo por aproximadamente 12 hombres que circularon en dos vehículos durante media hora por el perímetro donde se instaló desde que inició el ayuno.



Los hombres no fueron identificados por el personal de seguridad que cuida a Téllez, quienes aseguraron que algunos de éstos llevaban capuchas en el rostro, vestían camisas azules y negras e iban en vehículos con las placas tapadas.



A eso de las 11 de la noche, cuando ya Téllez descansaba en su casa de campaña, los sujetos supuestamente frenaron intempestivamente y gritaron ofensas contra la ex guerrillera. Luego quitaron 22 mantas con pintas contra el gobierno que estaban ubicadas en las cercanías de la Rotonda de Metrocentro, donde se instaló Téllez, y en otros puntos de la capital.



Ha perdido seis libras



Téllez empezó una huelga de hambre para “sensibilizar a la población” después de que el Consejo Supremo Electoral, CSE, emprendió la finalización de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



Ha perdido seis libras y como consecuencia de la falta de alimentos se le ha bajado la presión constantemente. Sin embargo, su condición de salud es aún estable.



El secretario nacional de organización del MRS, Alejandro Palacios, informó que desde hoy pondrán un cordón para evitar que Téllez gaste energías saludando a la gente que llega a solidarizarse. “Es que nunca he estado en una hamaca sin mecerme”, dice Téllez cuando la regañan, pues el simple hecho de mecerse le quita energías que “mañana necesitará”, indica Palacios, médico a su cargo.



Más visitas



Ayer Téllez fue visitada por un grupo de poetas que organizaron un recital de poesía. La primera en llegar fue Mercedes Gordillo, seguida por Ernesto Cardenal y Claribel Alegría.



En el recital también participaron Michèlle Najlis, Daisy Zamora, Juan Carlos Vílchez, Erick Aguirre, Luis Rocha, Hugo Torres, Helen Dixon, Ana Ilce Gómez, Francisco Ruiz Udiel, Margarita López Miranda y Vidaluz Meneses.



Mientras los poetas se solidarizaban con Téllez, un grupo de panaderos de Masaya llegó el sitio. Los panaderos caminaron desde esa ciudad para visitar a la ex guerrillera.