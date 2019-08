Se acentúa riesgo de apoyo presupuestario

La falta de gobernabilidad y transparencia en el uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional, así como el inicio de la cancelación de la personalidad jurídica a cuatro partidos políticos por parte del Consejo Supremo Electoral, CSE, son las causas por las que tres países europeos podrían suspender la cooperación financiera a Nicaragua.



Alemania, Gran Bretaña y Suecia son los tres países que podrían abandonar el llamado Grupo de Apoyo Presupuestario, y a la vez influir negativamente en el directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, “con graves consecuencias para Nicaragua”, advirtió ayer el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre.



Para Aguirre, sería un grave precedente en el tema de la gobernabilidad que el Estado de Nicaragua, a través del Poder Electoral, cancele la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, del Partido Conservador, PC, y de dos partidos regionales de la Costa Caribe.



Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica del Poder Legislativo señaló, además, la preocupación que hay entre los representantes de los países que brindan apoyo financiero a través del Presupuesto General de la República.



“Algunos de los donantes de apoyo al presupuesto podrían decir: ‘Nosotros retiramos ese apoyo’, entonces el programa del FMI, que requiere de ese financiamiento para cerrarse, podría verse desfinanciado y el FMI tampoco iría a su directorio bajo esta situación”, explicó.



Qué se ha hecho desde 1990

Para Aguirre, otra de las preocupaciones de los países miembros del Grupo de Apoyo Presupuestario, la constituyen los resultados de la cooperación que entregan a Nicaragua desde 1990 a la fecha.



“Nicaragua recibe mucho dinero desde 1990, y los donantes se están preguntando, ¿qué es lo que hemos conseguido con esa ayuda? ¿Dónde está el progreso en el área de gobernabilidad, en la lucha contra la pobreza?”, manifestó Aguirre.



La suspensión o revisión de la ayuda de los tres países mencionados influye, según Aguirre, en la decisión del FMI para ver si Nicaragua ha cumplido o no con los requisitos del programa.



“Los donantes de ese grupo de apoyo al presupuesto son los mismos que están representados en el directorio del FMI y son los que finalmente van a decir si apoyan o no a Nicaragua”, recordó.



Aguirre insistió en que “hay una especie de fatiga en los donantes, que no ven los resultados deseados tanto en el área económica, como social y política, y eso es delicado”.



El presidente de la Comisión Económica llamó al gobierno a “ponderar” sus acciones durante la reunión con la misión del FMI que se encuentran en el país.