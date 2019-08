“Abriré los ojos a los diputados PLC”

Eduardo Montealegre, líder del Movimiento Vamos con Eduardo, dijo que los atropellos orquestados por el presidente Ortega son evidencias de querer instaurar una dictadura única y no bicéfala, como, según él, creen algunos miembros del PLC.



Según Montealegre, es hora de unirse todas las fuerzas para evitar los atropellos del Consejo Supremo Electoral en contra de cuatro partidos políticos, por la pérdida de la diputación de Alejandro Bolaños Davis y por la entrega de la representación legal de la ALN a Eliseo Núñez Hernández.



“Yo quiero abrirle los ojos a los diputados del PLC para que no se presten al juego del Frente Sandinista y defender la democracia en Nicaragua”, aseveró Montealegre.



El también candidato a la Alcaldía de Managua consideró que si no se defiende a quienes están siendo afectados actualmente, luego, cuando ellos sean atacados, no habrá quien los defienda, y advirtió que esa situación la podría vivir el PLC en el futuro.





Pide renuncia a magistrados

Montealegre aseguró que los magistrados del CSE deberían renunciar por vergüenza propia, porque, según él, el CSE no puede seguir manejando de forma partidaria los asuntos electorales.



Montealegre reconoció que el Presidente hizo caso omiso al reto que lanzó hace unos días con el que desafiaba a Ortega a que le demostrara su participación en los Cenis. Por consiguiente, Montealegre enviará una carta para mencionarle los problemas del país, porque, según él, los asesores no se lo han dicho.





Se suman

La candidata a vicealcaldesa, Juana Acevedo Parrales, y José Rosa Humana, candidata a primera concejal por la ALN en el municipio de Santa Teresa, renunciaron a sus candidaturas para apoyar a los candidatos del PLC.



“Nos sentimos engañados, nos dijeron que la nueve era la de Montealegre, pero vimos en la televisión que ese Eliseo está con los sandinista y yo he sido liberal desde siempre”, dijo eufórica Acevedo Parrales, una humilde mujer de la comunidad Cerro los Parrales.