Percepción de corrupción preocupa a Cuenta Reto del Milenio

La Cuenta Reto del Milenio, CRM, proyecto del gobierno de los Estados Unidos que desembolsará 175 millones de dólares durante cinco años estaría en peligro si los indicadores de corrupción aumentan.



Amy Kirschenbaum, directora residente interina para Nicaragua de la CRM, aseguró que el tema de la corrupción en el gobierno es uno de los indicadores que los países beneficiados deben cumplir cada año para continuar como país elegible.



“Nosotros llamamos la atención al gobierno y a la Asamblea Nacional para que se preocupen en este tema, no soy la autorizada para decir si el gobierno es corrupto o no, pero ese aspecto debe ser tomado en cuenta”, dijo Kirschenbaum, quien estuvo acompañada de Juan Sebastián Chamorro, el Gerente de la contraparte nicaragüense.





Hasta ahora las cosas van bien

De acuerdo con Kirschenbaum, sobre el tema de la corrupción el embajador Paul Trivelli ha sostenido reuniones con altos funcionarios del gobierno para mantener al país entre los márgenes aceptables.



Kirschenbaum afirmó que no hay condicionamiento en la ayuda a través de la CRM, pero sí indicadores medidos por terceras instituciones a Nicaragua sobre el desempeño del gobierno en políticas económicas, gobernabilidad e inversión social y medioambiente.



La directora interina aseguró que cada trimestre se entrega un informe sobre el porcentaje de desempeño y la cantidad de dinero desembolsado, y aseguró que por el momento hay un buen desempeño.





Más de 23 millones en dos años

Dos años han pasado desde que Nicaragua fue electa como país beneficiario por la CRM, tiempo durante el cual se han desembolsado 23 millones 500 mil dólares, y para el inicio, en este mes de junio, de su tercer año, se espera un desembolso superior a los 50 millones de dólares.



Ayer los representantes de la CRM se reunieron con la bancada del PLC para explicar los avances del programa en la zona. El diputado Wilfredo Navarro se mostró satisfecho con el trabajo del programa y dijo que estas reuniones ayudan a aclarar algunas dudas sobre la ejecución de la ayuda estadounidense.



De los 175 millones del fondo de la CRM, 120 serán destinados para la construcción de 300 kilómetros de carretera, inversión que iniciará en el tercer año de ejecución que comienza en este mes.