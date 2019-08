Ningún acuerdo en cuentas de Ortega

El presidente Daniel Ortega no logró resultados concretos en su viaje durante 14 días por diversos países de la región. Ortega informó en días pasados sobre los acuerdos a los que llegó con los mandatarios de los países que visitó, y sin especificar insistió en que “lógicamente, tomaron acuerdos”.



El gobernante hizo una cronología de su viaje. Empezó por Uruguay, donde llegó para participar en el Foro de Sao Paulo, en el que “se abordaron temas que tienen que ver con la situación energética, con la situación alimentaria y, lógicamente, tomamos acuerdos”, dijo.



Según Ortega, esos acuerdos “son mucho más avanzados, de mucho más contenido que los que se tomaron en la FAO”. A pesar de eso no especificó ninguno de ellos. “Luego me reuní en Uruguay con el presidente Tabaré Vásquez. Estuvimos intercambiando sobre la situación que vive Uruguay, la que vivimos aquí en Nicaragua, viendo la situación latinoamericana y finalmente, tomando acuerdos”, contó.





Y luego...



“Luego estuve en Panamá, me reuní con el presidente Martín Torrijos, e igualmente nos centramos en los temas energéticos, agroalimentario, en el tema de los fertilizantes, que son tan importantes para nosotros”, narró el mandatario. A Torrijos también le propuso comprar en conjunto fertilizantes a menor precio.



De los acuerdos que no precisó, saltó a su visita a Honduras, visita que “tenía pendiente y que coincidió, desgraciadamente, con la muerte del director del BCIE, Harry Brautigam, un nicaragüense de la Costa del Caribe”.



Al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, Ortega le propuso que los 40 países más empobrecidos del mundo pidan a las naciones más ricas financiamiento para comprar implementos agrícolas, de modo que “desarrollemos el campo y produzcamos nosotros mismos los alimentos”.



“Yo le decía al Presidente Zelaya que teníamos que hacer un esfuerzo para presentarle a la comunidad internacional una demanda de parte de los 40 países que quedamos entre los más empobrecidos del planeta”, contó. No dijo si la propuesta finalmente se concretó.