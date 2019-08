Protesta trasciende a las calles

En una marcha que realizó ayer el Movimiento por el Rescate al Sandinismo, aliado del MRS, para solidarizarse con Dora María Téllez, Mónica Baltodano, dirigente de esa agrupación política, expresó que la consigna de hace 29 años --cuando se inició la insurrección en Managua contra la dictadura de Somoza-- es la misma de hoy”.



“La consigna de entonces tiene vigencia porque entonces decíamos que queríamos democracia, justicia social, una transformación para todos los nicaragüenses y rechazábamos la dictadura”, manifestó al respecto Baltodano.



“Por eso estamos en las calles, por el derecho a elegir y a ser elegidos (…) ése es el mensaje que queremos decir en un día como hoy, en el que nos tomamos todos estos barrios y resistimos durante 17 días antes de replegarnos hacia Masaya”, agregó.



Directivos y simpatizantes del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, se reunieron ayer por la tarde en el Puente El Edén para salir en marcha hasta la Rotonda de Metroncentro, donde está la champa de Téllez, quien hoy cumple ocho días en huelga de hambre en protesta contra el proceso de cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Renovador Sandinista.



La marcha del MRS inició minutos antes de las 5:00 p. m. con poca afluencia de simpatizantes y solidarios, pero según declaró Baltodano, la idea era que la gente se sumara a medida que avanzaran por los barrios que están del Puente El Edén hasta la Rotonda de Metrocentro.





“Se equivocan si creen que voy a quebrarme”



Se cumplió la fecha límite para que el CSE comprobara la documentación presentada por los partidos a los que se inició el proceso de cancelación de la personalidad jurídica. La reunión de los magistrados electorales se suspendió, pero tienen 15 días para pronunciarse aunque ayer por la tarde, fuentes del CSE dejaron entrever que la resolución podría ocurrir hoy.



La comandante Dora María Téllez tiene hoy ocho días de haber iniciado una huelga de hambre. Téllez ya luce deteriorada, pero aún así desafió al CSE a que se pronuncie, y advirtió que no abandonará la lucha por mucho que tarden en dar la resolución.



“Creen que para cuando den la resolución no voy a estar, que voy a quebrarme, pero se equivocan, si la dan el 30 o el 25 de junio, aquí voy a estar, y si es el 10 de julio también o tal vez ya no esté porque mi salud ya se haya deteriorado, pero responderemos al juego riesgoso que quiere jugar el CSE”, afirmó Téllez.



Recordó que Bertha Calderón y Silvia Ferrufino murieron en una huelga de hambre, pero dijo que no había llegado para morir, sino para exigir que se cumpla la Constitución, porque la otra forma según Téllez sería armar un comando y tomarse el CSE, pero que prefería hacerlo de forma pacífica.



“El consejo decide hasta dónde llegamos, estoy sentada aquí para que no haya violencia”, aseguró Téllez.





Jóvenes son la esperanza

Según Téllez, el grupo de jóvenes que llegó a tocar las puertas del presidente del CSE Roberto Rivas, es una demanda propia que despierta esperanza.



“Cuando los jóvenes salen a la calle el país tiene esperanzas, y si le tocaron la puerta a un funcionario es mucho más importante”, dijo Téllez.



El pasado lunes, nueve junio, un grupo de jóvenes simpatizantes del MRS hicieron un cordón de seguridad de la Policía Nacional en el Residencial Los Almendros en Masaya, donde vive el magistrado Rivas. Ésta fue una de las acciones más enérgicas luego del inicio de la huelga de hambre de Téllez.



La mañana de ayer, la Juventud por la Democracia de Nicaragua, Judenic, leyó un comunicado de respaldo a Téllez. De igual forma, la Coordinadora Civil rechazó cualquier “guillotinazo” del CSE.





Resolución ya

Según un cable de la agencia internacional de prensa, AFP, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pidió a las autoridades electorales apurar su resolución.



‘’Sería criminal tomarse los 15 días que establece la ley para resolver, porque estarían arriesgando mucho más la vida de los que están en huelga, especialmente de Dora María’’, dijo a los periodistas, Vilma Núñez.