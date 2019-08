"Decapitan" al MRS y PC

12 Junio 2008 |

12:27 p.m. |







El Consejo Supremo Electoral, CSE, por fin emitió su resolución y canceló personería jurídica a los partidos Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC.



Era un secreto a voces pero por fin fue informado por el Consejo Supremo Electoral.





Se resuelve cancelar la personería jurídica al partido Movimiento Renovador Sandinista, MRS. La misma suerte tuvo el Partido Conservador, PC. De esta manera ambas agrupaciones políticas no podrán participar en las elecciones municipales de este año y están inhibidos legalmente por 4 años…



Los argumentos es que incumplieron la Ley Electoral, porque el MRS no cumplió sus gestiones de cambio de directiva y no fueron debidamente informadas al CSE, y los conservadores por no presentar en 80 por ciento los candidatos a alcaldes y concejales para los comicios. “…Esta es una cancelación definitiva..”.



Ahora quedan 17 partidos políticos compitiendo en las elecciones, aglutinados en su mayoría en los partidos más fuertes, frente sandinista y el PLC.





A pesar de conocer la resolución del CSE de cancelar la personería jurídica al MRS, Dora María Téllez se niega abandonar la huelga de hambre que cumple 8 días hoy.





“…No hay ninguna razón…y esta huelga la mantengo...” “Esa es una decisión personal…”



El MRS y los conservadores seguirán las vías legales para revertir esta decisión, así como protestas públicas.



Sobre las declaraciones de la embajadora de la unión europea que cerrar los espacios políticos con decisiones como éstas, afecta la gobernabilidad del país, el magistrado Rivas no les dio crédito.



“A mi me gustaría que….hay que ver si no se tergiversaron sus declaraciones…”.