Pamuc y PIM respiran

El Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc, y el Partido Indígena Multiétnico, PIM, podrían salvar su personalidad jurídica si logran inscribir candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales a las elecciones municipales programadas para el 18 de enero de 2009.



Según Wilfredo Navarro, la reforma electoral aprobada el pasado martes, deja abierta esa posibilidad ya que ordena al Consejo Supremo Electoral, CSE, adecuar el calendario electoral respecto a la nueva fecha de los comicios.



A juicio de Navarro, ambos partidos regionales podrían incluso mantener su personalidad jurídica.





Reforma nada que ver con cancelación

El diputado liberal José Pallais coincide con su correligionario Navarro, con la diferencia de que Pallais señala que el proceso de cancelación de personalidad jurídica abierto por el CSE no tienen absolutamente nada que ver con la reforma electoral. A juicio de Pallais, ambas situaciones son totalmente independientes una de la otra.



Por su parte, el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, dijo que el PIM y el Pamuc ya perdieron su personalidad jurídica, pues no cumplieron con la inscripción del 80 por ciento de las candidatura, en el 80 por ciento de municipios. A juicio de Rodríguez, el artículo 82 de la Ley Electoral no hace ninguna diferencia en torno a un partido político regional o nacional.



No obstante, Navarro difiere de Rodríguez, argumentando que ambos partidos son de carácter regional y no nacional, por lo que deben cumplir con el 80 por ciento de las candidaturas en la región de la cual son oriundos.





Favor al FSLN

Los liberales le hicieron un favor al Frente Sandinista, partido que no inscribió candidatos en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, basado en la resolución del CSE del pasado cuatro de abril.



Los tres diputados liberales coincidieron en que el FSLN podrá

inscribir los candidatos en los tres municipios antes señalado, pues el CSE deberá habilitar fechas para ese proceso.