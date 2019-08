PLC cierra filas con CSE

Los diputados Maximino Rodríguez y Wilfredo Navarro se mostraron a favor de la resolución del CSE con la que desaparecen legalmente el MRS y el PC, no así su correligionario José Pallais, quien considera que con esa decisión se disminuyen las opciones políticas en el país y se atenta contra el pluralismo y la democracia.



Recordando la premisa legal que dice que “la ley es dura, pero es la ley”, Rodríguez dijo que si el PC y el MRS no cumplieron con las disposiciones que establece la Ley Electoral, debe aplicárseles la sanción correspondiente, en este caso, la cancelación de la personalidad jurídica.





Contradicciones

La jefa de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, María Eugenia Sequeira, además de rechazar la resolución del CSE, dijo que Navarro actuó al margen de su partido al solicitar la referida revisión.



No obstante, Maximino Rodríguez y José Pallais señalaron que como representante legal de la alianza electoral encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro actuó con el consentimiento de las autoridades del partido.