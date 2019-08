Rivas defiende de oficio a FSLN y PLC

El magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, aseguró ayer que el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, cumplieron con todos los requisitos establecidos en la Ley Electoral, a pesar que el PLC no ratificó a sus candidatos en una convención y el partido de gobierno no ha realizado las asambleas sandinistas dos veces por año.



La cancelación de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, fue hecha porque este partido no cumplió con sus propios estatutos, aseguró Rivas en conferencia de prensa.



Entre los incumplimientos están las sustituciones y cambios realizados en sus estructuras, las interrupciones de períodos de autoridades partidarias y sus causales; y la calendarización del proceso de reorganización, “debidamente aprobado por su Junta Directiva Nacional”, entre otros.



El magistrado Rivas comentó que tanto el MRS como el Partido Conservador, PC, no estaban dispuestos a cumplir con los estatus para conservar su personería jurídica, como un acto de provocación política.



“Nos da la impresión como que no se quería entrar en la legalidad, como que se quería mantener esta situación, como una actitud de provocación”, expresó Rivas, quien restó importancia a las consecuencias que pueda tener la anulación del MRS y del PC como organizaciones políticas.



“En este país no se puede ir por la línea de la violencia. Hay que buscar los cauces democráticos. Un juez, cuando va a dar un fallo, no lo puede hacer en función de lo que los medios de comunicación están diciendo o lo que los afectados están diciendo. Uno sencillamente tiene que ajustarse a derecho y dar ese fallo”, concluyó.





La Asamblea Sandinista

En el caso del FSLN, la Asamblea Sandinista es el máximo órgano deliberativo, resolutivos y de decisión mientras se reúne el Congreso Sandinista, cada cinco años. Es ahí que se deciden los cambios necesarios en las estructuras y el funcionamiento del partido.



La última Asamblea se realizó en marzo para decidir los métodos de elección de los candidatos a alcaldes, que no en todos los municipios fueron como lo establecen los estatutos, que es la consulta popular. El último Congreso se realizó en 2005 y en éste se proclamó como candidato a la Presidencia de Nicaragua al Secretario General del Frente Sandinista, Daniel Ortega, y se expulsó a Herty Lewites (q.e.p.d) y al diputado Víctor Hugo Tinoco.



En las últimas semanas el Frente Sandinista cambió a los secretarios políticos departamentales de Managua y León sin acudir a elecciones internas.



Entre los argumentos para cancelar la personalidad jurídica del MRS, está que no reportó las listas completas de convencionales a la Sexta Convención Nacional del partido y que violó sus propios estatutos en lo concerniente a que los directivos municipales no pueden ser, a la vez, miembros de las juntas directivas departamentales.