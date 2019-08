La sustituta de Rosa Adilia Vizcaya en MiFamilia AN debe ratificar a nueva ministra

La Asamblea Nacional tiene 15 días para ratificar a la nueva ministra de la Familia, Ana Isabel Muñoz, de acuerdo con la última reforma constitucional, que establece que depende del voto favorable del 60 por ciento de los diputados la ratificación de los embajadores, ministros, directores y presidentes de entes autónomos.



La titular de MiFamilia es la primera que deberá ser ratificada, según las reformas a la Constitución Política que dejaron de estar suspendidas desde enero de este año y que obligarían al gobierno a negociar con los opositores en el Parlamento

El artículo 138 contempla la ratificación de dichos funcionarios en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En caso de que la propuesta hecha por el Ejecutivo sea rechazada, el funcionario estará firme en el cargo hasta que la Asamblea Nacional ratifique al siguiente propuesto.





FSLN necesita 11 votos

“De no producirse la ratificación, el Presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido”, contiene el artículo 138.



La mayoría calificada es de 56 votos, y actualmente el Frente Sandinista sólo tiene 38. Ocasionalmente, tres diputados sin bancada votan con el partido de gobierno, además de los cuatro de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, pero se necesitarán 11 votos más, es decir, los votos del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, o de la Bancada Democrática Nicaragüense.



Rosa Adilia Vizcaya, ex ministra de la Familia, es la novena funcionaria despedida en el gobierno presidido por Daniel Ortega. La novena mujer destituida en un gobierno que pregona una política de género equitativa, cuyo 50% es para las mujeres y 50% para los hombres.