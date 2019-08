Expresidenta Violeta Barrios visita a Téllez

Más como un gesto humanitario que político, la ex presidenta del país, Violeta Barrios de Chamorro, llegó hoy a eso de las dos y media de la tarde a la champa donde se encuentra desde hace once días la comandante y dirigente del MRS, Dora María Téllez, en huelga de hambre.



La ex mandataria no quiso pronunciarse sobre la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que anunció el pasado miércoles el Consejo Supremo Electoral, ni sobre los intereses políticos y electorales que ésta podría significar, diciendo que “yo la estoy oyendo (a Téllez), yo no me meto con los demás”.



Barrios de Chamorro pidió a los medios de comunicación presentes que le dieran un momento a solas con la ex guerrillera, y antes de irse manifestó que “estoy por solidarizarme con ella, por su manera de pensar y la quiero mucho”.