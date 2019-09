MRS denuncia y recurre de amparo

El presidente del Movimiento Renovador Sandinis-ta, MRS, Enrique Sáenz, aseguró que agotará los recursos legales, recurrirá a todas las vías institucionales competentes y a las instancias de derechos humanos, en busca de restituir la personería jurídica de su agrupación, antes de llegar a los límites de la rebelión. Por la mañana lo hizo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y por la tarde ante el Tribunal de Apelaciones de Managua.



“La resolución emitida por el CSE es un mamotreto de falsificaciones que únicamente ponen en evidencia que no tienen fundamentos legales y simplemente es una maniobra política de los ‘pactistas’, que nos mandan a la ilegalidad y nos llevan al límite de la rebelión”, dijo Sáenz en conferencia de prensa al interponer denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en contra del CSE.



Unirán esfuerzos con organizaciones civiles

Agregó que están conversando con distintas organizaciones sociales con el propósito de aunar esfuerzos en defensa de la democracia y en el combate de la dictadura en proceso de afianzamiento.



Al mismo tiempo, al preguntarle si las conversaciones con el candidato liberal Eduardo Montealegre significarán la alianza del MRS con la bandera roja, Sáenz negó que esté en agenda juntarse con ninguna otra fuerza política para entrar a las próximas elecciones municipales, pues “sería como arrodillarnos y besar el puñal que los verdugos asestaron a la democracia”.



Por su parte, Marcos Carmona, Director de la CPDH, señaló que revisarán profundamente la resolución del CSE, al mismo tiempo analizarán los documentos presentados por el MRS.



“Otros” volcaron ese carro

Por otra parte, Sáenz señaló que enfrentarán cualquier denuncia en su contra por los hechos ocurridos el pasado miércoles, en los que se acusa a los simpatizantes del MRS y a sus representantes de haber volcado la unidad móvil del noticiero oficialista de Canal 4. Algo por lo que niega rotundamente la participación de miembros del MRS.



“Da la casualidad que mágicamente apareció un carro del noticiero volcado en una zona oscura a 200 metros del plantón en Metrocentro, lo cual no nos parece extraño, pues ya sabemos quiénes son los expertos en ese tipo de maniobras”, dijo Sáez.



MRS recurre de amparo

En horas de la tarde, Sáenz Navarrete presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, un recurso de amparo contra la resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, emitida el pasado miércoles 11 de junio con que se cancela la personalidad jurídica del partido naranja.



Pese a que la vía administrativa no se ha agotado -–lo que cabe es un recurso de revisión ante el mismo CSE--,

Sáenz dijo que están “ante un peligro inminente” y que por ello decidieron pasar por alto el recurso de revisión y pedir directamente el amparo.



Ante la posibilidad de que el TAM rechace el recurso de amparo argumentando que el partido político no ha agotado la vía administrativa, Sáenz insistió en que existe un gran peligro de que el MRS desaparezca y no participe en las elecciones municipales de noviembre próximo, y ello los obliga a obviar el procedimiento administrativo.



“Además, ya hay jurisprudencia (antecedente) en torno a este tema”, dijo Sáenz.



Los escenarios

Hay tres escenarios que podrían darse posterior a esta acción del MRS. El primero es que los magistrados de la Sala Civil Uno o Dos del TAM, dependiendo donde sea ubicado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas, acepte el recurso y mande a suspender los efectos del acto, es decir, la resolución del CSE.



Lo anterior significará que el MRS continuará existiendo mientras se resuelva el fondo del recurso.



El segundo escenario es que la Sala Civil (Uno o Dos) acepte el recurso, pero no ordene la suspensión del acto; lo que indicará que el MRS continuará sin personalidad jurídica tal como lo manda la resolución del 11 de junio.



En cualquiera de los dos escenarios, el TAM enviará el recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, cuyos en magistrados, en última instancia, resolverán el fondo del asunto. Conforme con la reforma a la Ley de Amparo aprobada por los diputados ante la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema tienen 60 días para emitir una resolución.



El tercer escenario es que, basados en que las autoridades del MRS no han agotado la vía administrativa, el TAM rechace el recurso de amparo, lo que haría más largo el proceso.