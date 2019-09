Chinandeganos en las calles

CHINANDEGA



Miembros del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, del Partido Conservador, PC, del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, Movimiento Vamos con Eduardo, discapacitadas y pobladores de barrios pobres participaron en una marcha de protesta contra la cancelación de la personería jurídica al MRS y PC por parte del Consejo Supremo Electoral, CSE.



La jornada cívica comenzó en la Rotonda Los Encuentros y culminó frente a las instalaciones del Consejo Electoral Departamental, CED, que fue custodiado por un grupo de efectivos policiales.



Pablo Medina, candidato a primer concejal por el MRS en Chinandega, dijo que la decisión del CSE obedece al temor de Daniel Ortega de perder las alcaldías de León, Masaya, Jinotepe, Granada, Chinandega, entre otras.



“Los pactictas nos robaron la personería jurídica, pero no les tememos, no vamos a desfallecer. Vamos a luchar en las calles contra la dictadura de Ortega y Alemán, que diariamente empeoran la vida y golpean la democracia”, dijo el dirigente político.



Por su parte, Victoriano Montoya, retirado del Ejército y miembro del Movimiento por el Rescate del Sandinismo de El Viejo, dijo que mantendrán una jornada de lucha permanente para que el CSE restituya la personería jurídica del MRS y el PC.





Tirado anuncia marcha

El comandante Víctor Tirado López anunció que el próximo jueves habrá una marcha nacional en Managua para que no se instaure una nueva dictadura, por el respeto al Estado de Derecho para obligar al gobierno que dialogue con todos los actores del país y en solidaridad con Dora María Téllez.



Tirado calificó como “absurda y política” la decisión del CSE, debido a que el MRS cumplió con los requisitos técnicos para participar en los comicios.



Expresó que Ortega, su antiguo compañero de lucha y de la tendencia Tercerista, se cree el rey del poder y recoge herencias, experiencias y estilos de vida de Somoza para instaurar una nueva dictadura.





Pedro Aguilar prevé fraude

El ex comisionado Pedro Aguilar dijo que los pactictas anularon las opciones democráticas y tienen todo “amarrado” para un fraude. “No hay opciones electorales, en noviembre habrá una simulación de comicios, muchos candidatos tendrán que reflexionar y retirarse”, manifestó.



Expresó que el MRS obtuvo 200 mil votos en las elecciones presidenciales, por lo que recurrirán de amparo ante el CSE, y si este Poder del Estado no restablece la personería jurídica recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia.