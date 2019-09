Nicho se solidariza con Dora María

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, calificó de un error perjudicial para todos, la inhibición del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, de la contienda electoral. Según Marenco, la decisión que tomó el Consejo Supremo Electoral “no tiene sentido”, por lo que se solidarizó con la huelga de hambre que realiza la legendaria guerrillera sandinista Dora María Téllez.



“Me parece que es un error que no los dejen correr, lo veo innecesario; además, el MRS es un partido muy fuerte en Managua, no me parece que sea un partido chiquito o micropartido”, dijo el edil capitalino durante la premiación del concurso insigne de su administración, “¿Quien tiene las bolas más grandes?”, del Distrito II de Managua.





Protesta es “correcta”



Marenco afirmó que “es correcta” la demanda de la ex guerrillera sandinista y la decisión de “inmolarse o hacer huelga de hambre” es una cuestión muy personal de Téllez, y que inhibir al MRS es “un error muy grande y va a tener un costo político para toda Nicaragua”.



En los últimos meses, Marenco se ha distanciado por completo de la línea dura del partido sandinistas por una serie de desavenencias con la primera dama y secretaria del Consejo de Comunicación del gobierno, Rosario Murillo.



El edil sandinista ha hecho duras críticas a la forma en que está dirigiendo el país el FSLN y también ha criticado el funcionamiento de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



“La sociedad nicaragüense había evolucionado de alguna manera hacia un proceso plural, no quiere decir que sea un relajo, porque cuando hay hasta 40 partidos como se dio una vez, se presta a mucho manoseo de la cuestión electoral, pero en el caso específico del MRS en Managua, te puedo garantizar que es un partido formal y no tiene sentido que no lo dejen correr”, afirmó.



Marenco insistió en que la determinación del CSE no abona en nada en la construcción de mecanismos modernos de participación ciudadana.





Perdemos libertades

“No abona tampoco en construir un esquema político libre y una mejor sociedad, es un error que va a perjudicar a todo el mundo, se está quitando la libertad de participar”, lamentó el alcalde sandinista.



Consideró que se hace necesario que todos los sectores del país se unan en la justa causa que promueve Téllez, por lograr la apertura y participación del MRS.



“Es necesario que todos los sectores se unan a la lucha de Dora María, sin necesidad de politizar la demanda”, enfatizó.



Por su parte, el Arzobispo de Managua, Masaya y Carazo, monseñor Leopoldo Brenes, hizo un llamado a que no se caiga en hechos de violencia.