El colmo del pacto en el reparto de las magistraturas Alemán no veta que FSLN proponga a un PLC

Ante rumores de que el contralor colegiado de tendencia liberal, Guillermo Argüello Poessy será ungido como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en representación del Frente Sandinista, el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, dijo que la bancada de este partido apoyaría su nominación al alto cargo judicial.



Alemán negó cualquier desavenencia o animadversión hacia Argüello Poessy, a quien reiteró su amistad incondicional. El ex mandatario destacó las virtudes personales y las calidades y cualidades profesionales del posible nominado que, según Alemán, está capacitado para el nombramiento.





Ortega no ha presentado candidatos

En todo caso, el período para presentar candidaturas a magistrados ante la Primera Secretaría está por vencerse y hasta el momento los partidos no han propuesto a sus candidatos y tampoco el presidente Ortega.



Por la parte del PLC hay una lista de precandidatos, entre ellos, el mismo presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez, quien aspira a la reelección. Otro de los nominados es el diputado del PLC Gabriel Rivera Zeledón, además de Miriam Fonseca y Arturo Elí Tablada.



Otro de los precandidatos y casi seguro aspirante a uno de los cargos es Antonio Alemán Lacayo, hermano del presidente honorario del PLC, sin embargo, la bancada de ese partido aún baraja los nombres. Al parecer, Mauricio Martínez, abogado defensor de Arnoldo Alemán, podría quedar fuera de las candidaturas.



El PLC y el FSLN se repartirán en partes iguales las ocho magistraturas que quedarán vacantes en la Corte Suprema, pero deberán esperar que concluya el período de 30 días para las respectivas consultas que la Comisión Especial abrirá una vez que termine la etapa de presentación de candidatos.