Candidato liberal liberal contra decisión del pacto Ortega-Alemán

JALAPA, NUEVA SEGOVIA



El candidato a alcalde de Jalapa por la alianza PLC-Vamos con Eduardo, Noel Molina Briones, lamentó la determinación del Consejo Supremo Electoral, CSE, de suprimir la personería jurídica de los partidos Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y Conservador, PC.



“Un hecho que no se ajusta a las libertades que nosotros pregonamos, de libertad de asociación y de reunión como seres humanos”, declaró ante una concurrencia de unos 300 liberales que participó este domingo en la apertura de la casa de campaña, que está frente a oficinas de Disnorte-Unión Fenosa. “Son adversarios nuestros (MRS y PC), pero como liberales no podemos estar de acuerdo con eso”, enfatizó.



Antes de cortar la cinta para abrir las puertas de la casa roja con el apellido de su candidatura y de su partido, Molina Briones y su acompañante a la vicealcaldía, Ismael Benavides, concejal en la comuna, sostuvieron un encuentro con simpatizantes y miembros de las directivas comarcales, ante quienes delineó las políticas de una hipotética administración liberal en este municipio.





Campaña de “tapas y patas”



Promete a los jalapeños realizar una gestión con transparencia y de puertas abiertas para que los periodistas y la ciudadanía sean atendidos con la información objetiva para que fiscalicen la administración local. Reiteró que no despedirá a empleados de la alcaldía sólo por caprichos políticos. “Hay leyes laborales que favorecen a los trabajadores, y los liberales debemos dar ejemplo de respetarlas”, remarcó.



Los liberales creen tener ahora la oportunidad de arrebatarle al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la alcaldía que ha tenido en sus manos desde el derrocamiento de la dictadura somocista, en 1979. Los rojos perciben que los rojinegros están divididos e irreconciliables por los problemas internos de la municipalidad, lo que supone un aritmético margen a su favor.