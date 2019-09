Jarquín: Hora de consensos y luchas

Las organizaciones políticas opuestas al Frente Sandinista y al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, aún “no han logrado coincidir diferentes iniciativas”, aseguró ayer el coordinador de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Edmundo Jarquín, quien en días pasados se reunión con Eduardo Montealegre y dirigentes del Partido Conservador, PC.



Jarquín considera que es “imposible derrotar al pacto entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista” sin el apoyo de los liberales desencantados por las actitudes de los líderes del PLC.



A juicio de Jarquín, es preciso “darle expresión política” a los 700 mil votos que obtuvo la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, cuyo candidato presidencial fue Eduardo Montealegre, y a los 200 mil votos que alcanzó el MRS.





Fuerte cabildeo

Esa meta será lograda, explica, cuando las organizaciones políticas opositoras se unan. “Será atrayendo a los dirigentes liberales”.



Jarquín también se reunió con dirigentes del Partido Liberal Independiente, PLI, y con líderes social-cristianos para tratar una estrategia común, pero

hasta ahora “ha sido difícil coincidir diferentes iniciativas”.



Junto a Organismos No Gubernamentales estos partidos marcharán mañana y el 27 de este mes para propugnar por pluralismo político.





Ni abstencionismo

Jarquín aseguró que el MRS no inducirá a la población a no votar, puesto que el abstencionismo “favorece al orteguismo”. “La razón de fondo es eliminar una opción estratégica”, sostiene el político renovador refiriéndose a la decisión del Consejo Supremo Electoral, CSE, de cancelar la personería jurídica del MRS, impidiéndolo así de participar en las elecciones municipales.



Esta organización política tampoco les dirá a sus simpatizantes que voten por otros candidatos en las próximas elecciones municipales, pues pretenden consolidar su capital político a través de protestas contra el sistema político actual.



El político considera que Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua por la alianza encabezada por el PLC, no está obligado a renunciar a la candidatura.



El MRS presentó un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, y luego recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Aunque no tengamos confianza (en el Poder Judicial), agotaremos todos los sistemas judiciales”, dijo Jarquín, también ex candidato presidencial.