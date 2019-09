Magistraturas listas

En la última sesión parlamentaria del primer semestre los diputados elegirán a los ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a los que se le vence su período en junio y septiembre de este año. El Frente Sandinista pretende reelegir a los magistrados de esa tendencia, mientras los dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, barajaban ayer nuevos nombres, entre ellos el del diputado Wilfredo Navarro.



El magistrado presidente de la CSJ, Manuel Martínez, llevó ayer a la Asamblea Nacional su hoja de vida para que un diputado lo promueva al cargo nuevamente. “Sometí mi currículum, esperemos que pase”, dijo confiado Martínez, quien negó que el contralor Guillermo Arguello Poessy será propuesto por el Frente Sandinista.



El Frente Sandinista pretende reelegir a los magistrados Francisco Rosales, Marvin Aguilar y Yadira Centeno. El PLC, en cambio, está proponiendo a Gabriel Rivera, Manuel Martínez, Antonio Aguilar y Edgard Navas. A última hora ayer el diputado Maximino Rodríguez propuso a su colega Wilfredo Navarro, quien supuestamente no está de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez.





Se hace el rogado

“Él no quiere, dice que es como tener a un pajarito enjaulado”, comentó Rodríguez refiriéndose a la posible magistratura de Navarro, a quien fue imposible localizar hasta el cierre de la edición. La fecha para presentar a los postulantes a las magistraturas en el CSJ se vence hoy. El Ejecutivo aún no ha enviado sus propuestas.



Antonio Alemán es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya y hermano de Arnoldo Alemán. Según Rodríguez Alemán fue propuesto por el diputado Mario Valle, sin embargo esta versión no pudo ser confirmada porque Valle, electo por el Movimiento Renovador Sandinista, no fue ubicado en su teléfono celular.



Ambas organizaciones políticas acordaron elegir a los siete magistrados en conjunto para evitar que la CSJ quede controlada por el Frente Sandinista, que en este mes sólo iba a perder a uno de los magistrados de su tendencia.





Combo está amarrado

Es esa la razón por la que los diputados elegirán en combo a los magistrados, para lo que necesitarán del voto favorable del 60 por ciento de los legisladores, equivalente a 56 votos, suma alcanzada con la adición de los FSLN y liberales del PLC.



La siguiente semana después de elegir a los magistrados sólo habrá comisiones en el Asamblea Nacional, de modo que el 14 de julio los legisladores empezarán el receso de medio año, que concluirá el cuatro de agosto.



El 24 y 26 de junio el plenario hará una sesión solemne por el día de los refugiados y del maestro respectivamente.