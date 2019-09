Disidencia sandinista y conservadores protestarán contra Ortega en Nicaragua

La disidencia del partido oficialista y conservadores de Nicaragua manifestarán el viernes contra el gobierno de Daniel Ortega, para exigir respeto a la democracia y el pluralismo político, tras ser anulados la semana pasada como fuerzas de oposición.



"Va a ser una demostración de presión fuerte en la que pretendemos iniciar todo un proceso de protestas en las calles", afirmó el dirigente y diputado de la disidencia sandinista, Víctor Hugo Tinoco, a la AFP.



La marcha, prevista inicialmente para el jueves, fue pospuesta al viernes debido a que la policía no les extendió el permiso para ese día, explicó Tinoco.



Bajo el lema "la gran marcha por la democracia" los opositores tienen previsto recorrer en horas de la tarde desde diferentes barrios de la capital hasta la rotonda de Metrocentro, en el área central de la ciudad, donde habrá un mitin.



El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centroizquierda) y el Partido Conservador (PC, derecha) organizan la protesta, luego de que el 12 de junio perdieron su personalidad jurídica por supuestas ilegalidades que el Consejo Supremo Electoral (CSE) encontró en su documentación.



Esta es la primera marcha que partidos de la oposición convocan contra el gobierno de Ortega, al que acusan de haber supuestamente influenciado para que el CSE deslegitimara su existencia con el propósito de cerrar espacios de participación a grupos disidentes.



Con la resolución del CSE, ambas fuerzas perdieron, por mandato de la ley, el derecho de constituirse nuevamente como partido y participar en procesos electorales en los próximos cuatro años, entre ellos los comicios municipales de noviembre y las elecciones legislativas y presidenciales del 2011.



El CSE argumentó que el MRS, formado en 1995 por disidentes del ahora oficialista Frente Sandinista (FSLN, izquierda) "se autodisolvió" al no actualizar la información de sus estructuras partidarias, y que los conservadores no presentaron candidatos en todos los municipios nicaragüenses.



"Ese es el argumento que más ofende la inteligencia del nicaragüense. ¿Cómo nos vamos a autodisolver cuando estamos, por el contrario, como todo el mundo sabe, en franco proceso de crecimiento?", cuestionó el coordinador político del MRS, el ex candidato presidencial, Edmundo Jarquín.



Conservadores y disidentes sandinistas apelaron la resolución electoral mediante recursos administrativos y judiciales y recibieron el apoyo de numerosas organizaciones civiles y de derechos humanos del país.



Un grupo de escritores y personalidades internacionales como Eduardo Galeano y Mario Benedetti también los respaldan, y en una misiva llamaron "al gobierno de Nicaragua a que medite muy bien sobre las consecuencias de no atender" estas demandas.



La proclama hizo especial mención a la huelga de hambre que la ex guerrillera y ex ministra de Salud del primer gobierno sandinista, la disidente Dora María Téllez, realizó durante 13 días en el centro de Managua para tratar de evitar que el CSE anulara a su partido.



Téllez, que este miércoles abandonó el hospital, anunció que asistirá a la protesta, que se considera como la antesala de una segunda manifestación que la oposición y sectores civiles organizan para el 27 de junio en Managua.