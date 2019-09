Marcha de los excluidos será mañana viernes

La manifestación convocada para hoy jueves por la Alianza MRS y el Partido Conservador fue pospuesta para mañana debido a que la ruta de las marchas provenientes de los departamentos se intercepta con la de un sorpresivo carnaval universitario que organizó la oficialista UNEN, hecho que podría provocar choques con grupos afines al gobierno.



En ese sentido, según Enrique Sáenz, Presidente del MRS, la Policía Nacional recomendó a los organizadores cambiar la fecha porque además se evitarían demasiadas afectaciones al tráfico.



“Nuestra intención es mantener la protesta bajo la legalidad y el orden, por eso preferimos sacrificar los recursos que ya hemos gastado y pasarlo para el viernes a las cuatro de la tarde en la rotonda de Metrocentro”, aseveró Sáenz, quien agregó que muchos de sus simpatizantes son universitarios y que también participan en el carnaval.





Cuatro marchas hacia Metrocentro

Sáenz explicó que habrá cuatro marchas desde diferentes puntos de Managua y provenientes de los departamentos que se concentrarán en la Rotonda “Rubén Darío” de Metrocentro.



Una de las marchas será desde la Rotonda “Jean Paul Genie”, con simpatizantes de los Pueblos Blancos, Masaya y Granada. Otra desde el Zumen, con marchistas provenientes de Carazo y Rivas. Además de concentraciones que partirán desde los semáforos de Rubenia y el Puente Larreynaga.



No precisaron sobre la cantidad de personas que movilizarán, pero sí aseguraron que dispondrán de buses en los departamentos. “Ya sabemos de nuestras limitaciones y no estamos compitiendo con nadie, sólo estamos abriendo espacios de participación”, aseguró Sáenz.



Por otro lado, el próximo 27 de junio varios organismos de la sociedad civil convocan a una marcha nacional en la que participarán el Partido Conservador, el MRS y el movimiento Vamos con Eduardo.



En cuanto a la seguridad de las actividades, de acuerdo con Sáenz, han coordinado con la Policía Nacional para evitar actos de violencia. Según Sáenz, con la ayuda policial se evitará que ciudadanos ajenos a la protesta hagan acciones delictivas para después atribuirlas a simpatizantes del MRS.





Dora María Téllez afila garganta

Tras 12 días de huelga de hambre, la comandante Dora María Téllez salió ayer del centro hospitalario donde fue atendida. Ahora se recupera para afinar su garganta para pronunciar el discurso central de la concentración del MRS y el Partido Conservador en la rotonda donde pernoctó por casi dos semanas.





Piquetes en la UCA

Durante el mediodía de ayer un grupo estudiantes de la Universidad Centroamericana hizo tranques intermitentes en el semáforo peatonal cercano a dicha universidad.



La protesta no llegó a niveles de violencia, aunque algunos de los conductores de buses intentaron intimidar y pasar entre los estudiantes, pero no pudieron. Los pequeños tranques formaron largas filas hacia los semáforos de ENEL y la rotonda Metrocentro.



Los universitarios reclamaban por el cierre de los espacios políticos con la cancelación de las personalidades jurídicas del MRS y el PC. A la vez, cuestionaron a los dirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, UNEN, por no levantar la voz ante las dificultades que pasa el país y por no exigir el seis por ciento como en gobiernos anteriores.