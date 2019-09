Condecorarán a Paul Trivelli

El gobierno de Nicaragua condecorará al saliente embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, “porque con su experiencia ha contribuido al inicio de una nueva etapa en la relación que se está construyendo” entre ambos países. Esto a pesar de que el presidente Daniel Ortega fustiga en casi todas sus apariciones públicas al país del norte, “un imperio que sigue siendo el mayor factor de inestabilidad del mundo”, según el mandatario.



Ortega firmó un Acuerdo Presidencial, publicado el lunes en La Gaceta, a través del cual otorga la Orden “José de Marcoleta” en el grado Gran Cruz a Trivelli, quien será reemplazado por Robert Callahan, en agosto.





Los méritos de Trivelli

El Acuerdo Presidencial 188-2008 resalta las gestiones de Trivelli, entre ellas el apoyo después del paso del huracán “Félix”, la colaboración con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua y la Cuenta Reto del Milenio, programa que cuando el mandatario asumió la Presidencia dijo que “tenía milenios” de estar ejecutando los proyectos.



El gobierno agradece también los programas de cooperación a través de la Usaid, obviando que medios de comunicación afines al Ejecutivo criticaron fuertemente a este organismo estadounidense porque entregó 320 mil dólares a 16 Organismos No Gubernamentales para financiar proyectos dirigidos a la participación ciudadana en las elecciones municipales. Los críticos aducen que con esta cooperación “se enturbia la campaña electoral porque financia a partidos de la derecha”.





“Los chunches viejos” y otros

Dos días antes de firmar el Acuerdo, el presidente Ortega criticó nuevamente al gobierno de Estados Unidos. “Estamos librando esta batalla por la justicia, frente a los enemigos de la justicia, frente al imperio. Un imperio que sigue siendo el mayor factor de inestabilidad del mundo”, dijo luego de inaugurar una planta eléctrica en Tipitapa.



Durante la celebración del vigésimo octavo aniversario del Ejército de Nicaragua, en septiembre del año pasado, Ortega subestimó la ayuda que los Estados Unidos le otorga al Ejército, pues, aseguró, “sólo tiran centavos por aquí, centavos por allá y no se pueden aceptar esos chunches viejos”.



Minutos después Trivelli salió al paso: “Toda la asistencia que hemos dado al Ejército y a la Policía ha sido bienvenida. Y no son viejos, porque este año yo entregué un equipo de comunicación de 750 mil dólares, nuevecito, lo aseguro”.



Ortega calificó a Estados Unidos como “la mayor tiranía de la historia” en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.





La Orden

La Orden “José de Marcoleta” es una alta distinción que otorga el gobierno a nacionales y extranjeros por sus “extraordinarios méritos en el desarrollo de las relaciones internacionales o diplomáticas de Nicaragua, en beneficio de la paz, en defensa de la dignidad y los intereses de la soberanía e integridad territorial de la nación”.



La Cancillería aún no ha programado la entrega de la Orden. Trivelli se irá del país a mediados de agosto. Callahan, su sucesor, públicamente dijo que la retórica de Ortega “puede irritar y lesionar”, y por eso lo llamó a ser cauteloso en sus críticas.



Trivelli calificó las declaraciones de Callahan como mesuradas. “Él dijo algo muy similar a las cosas que yo he venido diciendo desde hace un año aquí en Nicaragua. La retórica es importante, la gente de afuera escucha y siempre tiene impacto negativo”, expresó.