Cae arnoldismo en Carazo

JINOTEPE, CARAZO



Los ocho presidentes municipales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, del departamento de Carazo, cerraron filas en respaldo al nuevo presidente departamental de está agrupación política, José Tomás Ramos Mercado.



Ramos, actual concejal liberal en la Alcaldía de San Marcos, fue propuesto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC, para sustituir al actual diputado liberal suplente, doctor Patricio Tapia Nicaragua y al presidente interino del partido en Carazo, Julio Hernández Mendieta, y aunque estos dos últimos todavía no están convencidos de aceptar el nuevo liderazgo, tanto los presidentes municipales como los que aspiran a cargos de elección popular, han expresado su apoyo a Ramos, que por primera vez ostenta el cargo y a quien desde ya las autoridades nacionales del PLC le encomendaron la tarea de organizar y dirigir el trabajo electoral con vistas a los comicios municipales de noviembre.



La directiva que acompaña a Ramos está integrada por el ingeniero Mariano Guerra, quien funge como vicepresidente departamental; el doctor Hall Vega Palacios, como secretario; tesorera es la ex candidata a alcaldesa y actual concejal liberal en Jinotepe, doctora Miriam Álvarez, y como fiscal departamental el ex presidente de lo que en su momento fue Alianza por la República (APRE), doctor Erick Mendieta.



La composición de la nueva estructura, según Ramos, demuestra la pluralidad de las distintas expresiones del liberalismo en Carazo, por lo que confió en que los que aún no se integran al esfuerzo unitario, en alusión a Tapia y el señor Julio Hernández, lo harán porque ahora lo que queda es trabajar unidos para ganar las elecciones municipales.