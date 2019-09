Practican con reelección de magistrados

Hoy concluye el período para la presentación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y el presidente de la República, Daniel Ortega, no enviará su propuesta oficial, tal como lo faculta la Constitución Política; en todo caso, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, dijo que el Frente Sandinista decidió apoyar la reelección de sus cuatro magistrados actuales.



Según Núñez, las negociaciones entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, no han concluido y se espera que antes del receso parlamentario de medio año se realice la elección de magistrados. A partir de hoy, la comisión especial tiene 30 días calendario para emitir el dictamen con la lista final de los aspirantes que será sometida a la consideración del plenario.



Los diputados se irán de vacaciones el próximo 14 de julio, y según las expectativas, la comisión especial no hará uso de los 30 días, así que podría presentar el dictamen la próxima semana.





Los candidatos

Cuatro magistrados liberales y uno sandinista cesan en el puesto el próximo 30 de junio; a tres magistrados sandinistas más se les vence su período en septiembre; hasta el momento el acuerdo liberosandinista es nombrar los ocho cargos de una sola vez antes del receso parlamentario de julio próximo.



Los candidatos liberales hasta la fecha son Manuel Martínez Sevilla para la reelección; Antonio Alemán Lacayo, Miriam Fonseca y los diputados Gabriel Rivera Zeledón y Wilfredo Navarro Moreira, actual secretario del Parlamento.



Mientras tanto, los sandinistas pretenden mantener en sus cargos a Marvin Aguilar García, Armengol Cuadra López y Francisco Rosales Argüello. Aún está pendiente de confirmación si reelegirán a Yadira Centeno González.





Legislativo continúa con déficit

La directiva de la Asamblea Nacional analiza nuevas medidas de ahorro a fin de disminuir el actual déficit financiero que enfrenta. El presidente del Parlamento, René Núñez, evitó decir si las “medidas extremas” incluyen la reducción de personal, y se limitó a confirmar que “estamos analizando la situación y cuando tengamos establecidas las medidas, las daremos a conocer”.



Núñez aseguró que, producto de las acciones de austeridad adoptadas desde el año pasado a la fecha, la deuda financiero de 50 millones de córdobas --“heredado” de las administraciones anteriores--, se redujo en un 60 por ciento, sin embargo, agregó que con la crisis económica provocada por el alto costo del petróleo a nivel internacional, el déficit va en aumento.



Los representantes de los diferentes sindicatos en el Poder Legislativo han comenzado a denunciar supuestas presiones y hasta han recibido avisos de que habrá una “drástica reducción” de personal. Desde el año pasado, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que existe un exceso de personal en este Poder del Estado.