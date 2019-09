Debieron suspender el acto

Los juristas Oscar Castillo y Sergio García Quintero aseguraron que el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, aparte de admitir el Recurso de Amparo del MRS ante la cancelación de su personería jurídica, debió suspender el acto del Consejo Supremo Electoral, pues dicha agrupación política queda sin derechos políticos y constitucionales en cuanto a participación en los comicios del próximo noviembre se refiere.



El TAM pudo hacerlo



Para el jurista Oscar Castillo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica, Upoli, el TAM puede admitir el Recurso de Amparo y proceder a suspender el acto, con el fin de que el MRS conserve sus derechos políticos mientras la CSJ se pronuncia de fondo sobre revocar o no la acción de cancelación de la personalidad jurídica del MRS por parte del CSE.



Según Castillo, el TAM debió de haber usado su facultad de suspender al acto, pues “se trata de derechos fundamentales y hay argumentos (por parte del MRS)” para tal resolución.



“A menos que la Corte (Suprema de Justicia) esté entendida de que va a resolver rápido sobre el Recurso de Amparo del MRS”, agregó al respecto.



Por su parte, el jurista Sergio García Quintero opinó que “si el TAM quería jugar en apego a la ley, debió de haber suspendido el acto, por lo que según él, fue un ardid del Poder Judicial el hecho de que esa instancia de apelaciones no haya resuelto reactivar los derechos políticos del MRS mientras la Corte Suprema de Justicia se pronuncia de fondo sobre el Recurso de Amparo”.



“Todavía no están muertos”



A juicio del jurista Fanor Avendaño Soza, “el hecho de que el TAM no haya suspendido (el acto del CSE para con el MRS), no quiere decir que el MRS esté muerto”, pues dijo que si se da curso al caso en la CSJ y no hay retraso de justicia, ésta tiene que resolver antes de que inicie oficialmente la campaña electoral.



“Todavía no están muertos (el MRS), porque no ha iniciado el período de campaña electoral, entonces no se puede hablar de daños irreversibles e irreparables”, explicó, sin embargo, opinó que la CSJ debe responder (ante el recurso) conforme a los plazos que manda la Ley de Amparo.



Avendaño expresó que, luego de haber escuchado a las partes involucradas, a más tardar en un mes se debe de pronunciar la CSJ.



No obstante, este jurista señaló que lo más idóneo era que el TAM mandara a suspender el acto, “aunque eso no quiere decir que (lo contrario) no es una opción del tribunal”.