Ceela fue creado por Chávez

Transcurría el año 2004 cuando el Movimiento Quinta República, MVR, encabezado por el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, necesitaba consolidarse en el poder utilizando los mecanismos democráticos de la derecha. Para ello, era importante contar con un organismo que legitimara los resultados del referendo revocatorio del mandato de Chávez, a fin de que ninguna organización de observación electoral, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, pudiera cuestionarlos.



Es así que nace el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, Ceela, integrado por ex magistrados de las instituciones electorales de diversos países del continente, pero de tendencia izquierdista. Públicamente, el Ceela funcionaría como instancia de observación y legitimación electoral, pero realmente se constituye en un organismo de “adiestramiento a los partidos de izquierda”, principalmente en el “manejo del padrón electoral”.



Sin embargo, en 2004 al CEELA no se le conocía con ese nombre y no era su objetivo observar el proceso revocatorio, sino realizar una especie de monitoreo de los medios de comunicación para “analizar las tendencias de la prensa y dar la oportunidad al partido de tomar medidas e influir políticamente en la situación que se presentara”.



El destape

El 20 de julio de 2007, durante un encuentro en Managua de partidos políticos integrantes del Foro de Sao Paulo, el magistrado sandinista del Consejo Supremo Electoral, José Luis Villavicencio, respaldado por un diputado del Movimiento Quinta República, despejó las incógnitas sobre el origen del Ceela.



Casi un año después, la grabación a la que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO revela que el Ceela, si bien no se puede confirmar que recibe financiamiento del gobierno venezolano, establece claramente que su origen es Venezuela.



¿Por qué el Ceela?

El Ceela debía constituirse en la contraparte izquierdista de los organismos de observación electoral auspiciados por la OEA, bajo la óptica de que responden a los intereses de la derecha y principalmente de los Estados Unidos.



“Los sistemas electorales son instrumentos de la voluntad política y quien tiene el poder en un país va a aplicar el sistema que mejor le convenga. Estando en una reunión en Venezuela, un grupo de magistrados electorales de América Latina comenzó a discutir por qué no formábamos un organismo latinoamericano de magistrados y ex magistrados que fuese independiente de la OEA y de los otros grupos que existen”, expresó Villavicencio en esa reunión del 20 de julio del año 2007.



Según Villavicencio, la OEA contrata a los funcionarios técnicos de las diferentes instituciones electorales y ex magistrados de los países latinoamericanos que terminan respondiendo a los intereses de esta organización continental.



Por qué sólo ellos pueden

“Entonces la idea era crear un organismo internacional que nos permitiera desarrollar nuestra propia estrategia de lucha para apoyar e incidir en la organización de los partidos políticos de izquierda de América Latina en su lucha por acceder al poder mediante este sistema”, explicó Villavicencio.



Según el magistrado electoral nicaragüense, algunos representantes de estos partidos de izquierda rechazaron en un inicio la propuesta. “Yo estuve en una reunión en República Dominicana con representantes de partidos de izquierda de este país, y había compañeros que no la aceptaban, porque decían que eso era hacerle el juego a la derecha”, señaló.





Nicanor Moscoso, Presidente del Ceela

Caso MRS y PC es normal

* La democracia no se termina, sostiene

Sergio Aguirre

El Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Ceela, Nicanor Moscoso, justifico la cancelación de la personería jurídica al MRS y PC, aduciendo que ese tipo de hechos son muy frecuentes en América Latina, aunque no por ello signifique la muerte cívica de un partido político, ya que estas agrupaciones cuenta aún con vías administrativas a las cuales pueden recurrir, y en última instancia les queda las manifestaciones pacíficas en las calles.



Moscoso señaló que existe una Ley Electoral a la cual tienen que ser sometidos todos los partidos políticos, y a su entender lo que pasó con el MRS y el PC fue la simple aplicación de dicha ley, agregando que lamentablemente a veces los partidos políticos se descuidan de mantener ante las autoridades correspondiente toda su información actualizada para sostener jurídicamente su estatus como agrupación.



Con esto no termina la democracia

No obstante, el Presidente del Ceela destacó que con la cancelación de un partido político no termina la democracia, puesto que existen espacios desde donde a nadie, por el hecho de que se le suspenda con o sin razón su personería, se le prohíba hacer política o que los afectados dejen de hacer vida política, en ningún momento desaparece una organización porque se le haya borrado del padrón electoral.



Sobre si la resolución del CSE está apegada a derecho, Moscoso manifestó que el Ceela no puede pronunciarse públicamente sobre algo que todavía se está juzgando, en el entendido de que actualmente existen solicitudes de revisión que aún están en proceso y nadie puede adelantarse a los hechos, peor aún un organismo internacional, porque este es un trabajo para los jueces competentes.









Mañana:

* Entérese dónde y cómo ha trabajado el Ceela y la forma como conciben un padrón electoral para inclinar los resultados a favor o en contra de determinado candidato o partido