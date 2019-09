Cardenal manda a partidos a instancias del pacto

En un apoyo implícito a la resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, el cardenal Miguel Obando recomendó a los partidos que resultaron afectados a exponer sus desacuerdos a través de las vías administrativas que establecen las leyes de Nicaragua, y evitar sobre todo hechos de violencia, insultos o lenguaje que en nada contribuyen a un verdadero clima de pacificación.



Sobre si este fallo estaba apegado a derecho o era una decisión política, el también Coordinador de la Comisión de Reconciliación y Paz respondió que él no es árbitro, por eso recomienda a estos dos partidos políticos que agoten las vías administrativas; primero deben realizar su petición de revisión en el CSE, y si no están de acuerdo con los resultados, pueden dirigirse a la Corte Suprema de Justicia CSJ, máximo órgano judicial que tiene la última.



No hay clima propicio

A criterio del Cardenal, la cancelación de la personería jurídica del MRS y el PC no significa que se estén cerrando los espacios políticos, porque como insistió, ambas organizaciones políticas todavía tienen dos opciones: el Tribunal Electoral y después la CSJ, instituciones en donde a juicio conocen la máxima que dice: “Es propio del hombre inteligente, cambiar de parecer”.



Consultado en torno a que si un diálogo nacional podría ayudar a apaciguar este problema, dijo que primero habrá que ver si existe un clima propicio, “por eso le pido a Dios y a todos los nicaragüenses que recen para que esas condiciones propicias puedan darse y se logre concretar ese importante encuentro entre todos los sectores de la sociedad”.



En ese sentido, manifestó que actualmente hay un tono muy efervescente, un lenguaje que se ha subido mucho, por lo que llamó a la calma y a la serenidad, haciendo un llamado a los medios de comunicación para que jueguen un papel vital con el fin de tranquilizar los ánimos.