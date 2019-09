Quiñónez espera el 11 de julio

En un intento por apaciguar los ánimos internos, el primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, negó ayer que exista una real intención de las autoridades de su partido de destituir a Enrique Quiñónez Tuckler como candidato a vicealcalde de Managua.



Navarro restó importancia a los términos en la carta que el pasado martes envió el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, a Quiñónez, en la que le advierte debe bajar sus ataques verbales contra la dirigencia del partido, de lo contrario se le aplicarán los estatutos internos y lo sustituirán en la candidatura a vicealcalde.



“Es más una sanción moral, pero no se está hablando de quitar candidaturas. Lean los términos de la carta, se hace un llamado”, expresó Navarro; sin embargo, la carta es clara.



Calla ante reto

Navarro se mostró esquivo cuando se le preguntó si ejecutaría una eventual orden de su partido, considerando que él es el representante legal de la alianza electoral, sobre todo, después del reto público que le hizo Quiñónez cuando dijo “que proceda Wilfredo Navarro” a sustituirlo como candidato a vicealcalde.



Por otra parte, el primer vicepresidente del PLC negó que haya intenciones de la Gran Convención Liberal que sesionará el próximo 11 de julio, de expulsar a Quiñónez del partido. “En el partido no se expulsa ni se sanciona a nadie. El partido está con 20 mil puertas abiertas”, dijo Navarro.



“Tengo respaldo”,

dijo Quiñónez

El diputado Enrique Quiñónez dijo que ha recibido el respaldo de miembros del CEM del PLC, por lo que deduce que la carta que pedía su sustitución como candidato a vicealcalde no fue redactada por unanimidad, como aseguró el diputado Wilfredo Navarro.



En cuanto a las críticas del vocero del PLC, Leonel Téller, Quiñónez dijo tener el respaldo de los convencionales e incluso de todo un departamento completo.



“Ésta es una forma de presión para que no critiquemos los acuerdos que están haciendo con el Frente Sandinista, pero mi posición será repudiar siempre este tipo de acciones, aunque haya oposición en una minoría de mi partido”, sostuvo Quiñónez.