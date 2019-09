Ocho idóneos “por si acaso”

La Bancada Democrática Nicaragüense propuso ayer a ocho candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y propugnó para que estas autoridades no sean electas en bloque, sino cargo por cargo, tal como lo establece la Constitución Política de Nicaragua.



Indalecio Rodríguez aseguró que si el PLC y el FSLN deciden hacer una elección en plancha, la BDN votará en contra y luego se retirará de la sesión en protesta. Esto de antemano evidencia que ninguna de las candidaturas propuestas por la BDN tiene algún respaldo entre las bancadas mayoritarias para lograr los 56 votos requeridos según la ley.



A la vez, Rodríguez aseguró que su bancada se opone a la reelección de magistrados del Poder Judicial y a la postulación de diputados a ocupar cargos de magistrados. De haber una elección en plancha, la BDN interpondrá un recurso por inconstitucionalidad auque de antemano, según Rodríguez, sepan cuál será la respuesta.



La propuesta

La BDN propuso una lista, según Rodríguez, proveniente de consultas con la sociedad civil, facultades de Derecho y barra de abogados. Los nominados son los doctores Francisco Fernando Blandino Aburto, Juan Ramón Avilés Molina, Gabriel Antonio Álvarez, Edmundo Castillo Ramírez, Cairo Manuel López Sánchez, Martha Lorena Lacayo Saballos, Joaquín Morales Salinas, además de Sergio García Quintero y Glenda Orozco Sánchez.



No negociaron

El movimiento Vamos con Eduardo no negoció con el FSLN y el PLC en la búsqueda del voto calificado requerido para elegir magistrados. “No se trata de hacer negociaciones y de darle el voto a aquellos que ya vienen con intención de defender intereses partidarios”, afirmó Javier Vallejos, diputado de la BDN.