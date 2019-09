El diputado del Frente Sandinista ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, Jacinto Suárez, calificó de “racista y discriminatoria” la ley anti inmigrantes aprobada hace dos días por el Parlamento Europeo, la cual incluye, entre otras cosas, detención de los indocumentados por un período de año y medio y su posterior deportación a cualquier país del mundo, si no lo pueden mandar a su nación de origen.



Suárez dijo que la nueva legislación europea viola los derechos elementales de los ciudadanos del mundo. “Durante la última conferencia de jefes de Estado en Lima, Perú, donde estaba toda América Latina y la Unión Europea, se asumió un compromiso de no hacer políticas violatorias y agresivas contra el derecho de los inmigrantes”, dijo el legislador centroamericano.



Agregó que el Parlamento Europeo “ha aprobado una ley violatoria, discriminatoria, racista y todos los calificativos que pueda haber”. Según Suárez, el Parlamento Latinoamericano ya se pronunció contra la ley, por lo que espera que el Parlacén convoque a una sesión y emita una resolución de condena contra la ley anti inmigrantes europea.



Añadió que eso significa que si un inmigrante nicaragüense es capturado en Europa, después de 18 meses de detención puede ser enviado a cualquier país del mundo que las autoridades estimen conveniente.



Aguirre desinformado

Consultado al respecto en su calidad de ex canciller de Nicaragua, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ante la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, se declaró desinformado sobre el tema, pese a que la noticia fue difundida desde la mañana del jueves por todos los medios latinoamericanos y europeos.



Por el contrario, Aguirre se preocupó más por sugerir al presidente Daniel Ortega y a otros funcionarios del gobierno de Nicaragua bajar el tono de sus ataques contra los países europeos que dan apoyo financiero al presupuesto.