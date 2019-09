Amunic entrena a futuros alcaldes

La Asociación de Municipios de Nicaragua, Amunic, capacita a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de 146 municipios y de los cinco partidos políticos en contienda.



Esto permitirá, según Patricia Delgado, Directora Ejecutiva de Amunic, que los candidatos hagan propuestas de gobierno realistas, de tal forma que sean enmarcadas en la funciones de la municipalidad. La capacitación contempla un estudio sobre la Ley de Municipios y la Ley de Participación Ciudadana.



Para Delgado, los candidatos deben estar claros del rol del municipio como parte del Estado nicaragüense, sus competencias como prestador de servicios y gestor del desarrollo. Además, según Delgado, cada uno de los candidatos debe estar claro del papel que juega la participación ciudadana en una alcaldía exitosa.



Ésta es la tercera vez que Amunic capacita a candidatos previo a una elección municipal. Esta institución municipal capacitará, además de los candidatos, a los alcaldes salientes y a las autoridades electas.



Proponen reelección de alcaldes

Por otro lado, Delgado propone que se haga una reforma a la Ley Electoral para que los alcaldes puedan ser reelectos indefinidamente. Según Delgado, cuatro años es poco tiempo para hacer una buena gestión.



Delgado ejemplificó con alcaldías exitosas de El Salvador, donde las autoridades han sido reelectas hasta siete veces y los municipios han logrado elevados niveles de desarrollo.



“El primer año es de aprendizaje, el segundo es para explotar las capacidades, en el tercer año la autoridad ya maneja las relaciones con el gobierno central y su entorno, y ya el cuarto debe preparar su informe para entregar la alcaldía, cuatro años es poco”, explicó Delgado.



CPC no sustituyen CDM

En cuanto al rol que pueden jugar los recién creados Consejos del Poder Ciudadano, CPC, Delgado dijo que no deben crear contradicción porque en la Ley de Participación Ciudadana se establece que pueden crearse asociaciones de pobladores que bien se pueden llamar CPC o cualquier nombre.



Pero no significa, según Delgado, que vayan a sustituir a los Comités de Desarrollo Municipal, CDM, porque éstos son una instancia en la que convergen múltiples actores.