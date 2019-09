No firmó carta

La señora Carlota Paz de Téller nos hizo llegar una misiva en la que niega haber firmado la carta de las madres de héroes y mártires publicada el día 20 de junio en la página cinco con el título: “Madres de héroes demandan diálogo”.



Expresa la señora Téller que si bien es cierto fue visitada por Darmalila Carrasquilla, quien le presentó la carta, no la firmó por no estar de acuerdo. Eso no significa, explica, que “tenga algo contra el MRS, considero que están en su derecho de luchar por correr en unas elecciones libres y democráticas, siempre he admirado a Dora María Téllez, dentro y fuera del FSLN”.



Aunque en la carta aparece su nombre, dice que no la firmó porque “la consideró desactualizada y fuera de contexto”