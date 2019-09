Mejía Godoy: “Voy con todos los fierros”

El gobierno de Nicaragua cometió nuevos agravantes contra los derechos del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, al utilizar La Consigna en nueva versión, interpretar La Elegía a Carlos Fonseca y cambiar la letra del Himno al FSLN, denunció ayer el artista nicaragüense.



“Ellos creen que me van a ver arrodillado; y si derrocar a Somoza tardó muchos años, estoy preparado para iniciar esta lucha jurídica internacional con el gobierno durante el tiempo que sea necesario”, declaró Mejía Godoy, al anunciar que hoy al medio día, la Sociedad General de Autores de España, le hará llegar un documento donde certifica la inscripción de 204 piezas musicales de su autoría, algunas de ellas utilizadas en actos proselitistas del gobierno Ortega-Murillo, sin su autorización.



¿Confiscación?

“Ellos están iniciando el proceso de confiscación de la obra de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, pero tendrán que batallar contra unos veinte abogados que me defenderán y que están prestos a iniciar el juicio a nivel internacional”, declaró muy molesto el cantautor.



Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy le advirtieron al gobierno la semana pasada no utilizar su música en actos partidistas del actual gobierno, no así al pueblo de Nicaragua, pero este fin de semana, en Masaya, fueron utilizadas por lo menos tres de las canciones, y a una de ellas se la cambió la versión y letra, sin contar con la autorización del autor.



“Estos son nuevos elementos de la infamia con que actúan: cambiaron la letra al himno del FSLN, de mi autoría, y, por ejemplo, doña Rosario con toda su creatividad y bagaje cambió, entre otras, la frase que decía ‘Adelante marchemos compañeros’ por ‘Adelante queridos compañeros’, lo que constituye un elemento grave que se suma a la demanda que iniciaré esta semana”, dijo.



No lo amedrentan

Carlos Mejía Godoy dijo estar dispuesto a luchar el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno atienda la prohibición y, “si creen que me van a cansar, están equivocados”. reiteró.



Recordó que desde hace dos años, el ex alcalde de Matagalpa, ahora presidente del FISE y uno de los incondicionales a Ortega, Nelson Artola, le debe el costo de haber compuesto el Himno a Matagalpa, caso que está en los juzgados y que el grupo de abogados que acompañará a Mejía Godoy, retomará.



Anunció que la demanda contra el gobierno de Nicaragua se inicia esta semana en instancias internacionales, porque “no creo en la justicia nicaragüense; me ocurriría igual a como pasó con Artola, que se niega a pagarme mis honorarios”, declaró.



Esta “infamia” --como la califica Mejía Godoy-- ha creado una movimiento internacional de solidaridad de intelectuales y artistas que se hará sentir a partir de esta semana, dijo el agraviado.



Protestas siguen

Esta semana, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se prepara para apoyar la marcha nacional de los sectores que se realizará el 27 de junio, y esta mañana la directiva de este movimiento se pronunciará a propósito de la reacción del presidente Daniel Ortega contra la cooperación europea.



“Ortega fue demasiado vulgar, ofensivo e irresponsable” cuando se refirió a los cooperantes europeos, declaró ayer el diputado suplente de ese partido, el general en retiro, Hugo Torres.



El MRS iniciará en León, el próximo domingo, la cruzada nacional por la dignidad y la democracia anunciada por Dora María Téllez al culminar el acto del viernes pasado en Managua. La bancada parlamentaria de este movimiento también planificará acciones desde ese foro, anunció Torres.