“No es ético tratar con un ladrón”

El político salvadoreño, miembro de Centro Democrático y ex diputado, declaró al diario Co Latino, en el contexto de una entrevista sobre el auge de los partidos de izquierda en América Latina y en particular en Centroamérica, que “un gobierno que vive en trato permanente con un ladrón, como es el ex presidente de Nicaragua (Arnoldo Alemán), yo tengo mis dudas de que eso sea izquierda...”.



La afirmación Zamora la sustenta en el hecho que para él, “la izquierda debe tener una característica en América Latina, en su nivel ético, que no lo tiene la derecha”. En el caso de Nicaragua, dijo: “Yo no lo veo, el gobierno de (Daniel) Ortega vive en relación con la fracción de Alemán, y Alemán es un hombre condenado por la justicia, por robo”.



Zamora ofreció una entrevista al periodista Santiago Leiva del diario Co Latino de El Salvador, en donde afirma que la sociedad centroamericana ha entrado en lo que podemos llamar “la primera crisis orgánica de la posguerra” al argumentar que existe un gravísimo problema de la seguridad ciudadana que ha sobrepasado la capacidad del Estado.



“Nos vamos quedando atrás”



En lo económico, Zamora observa índices “totalmente erráticos, un año no crecemos, otro crecemos a tres, otro a dos, pero los ritmos de crecimiento que tenemos no alcanzan en absoluto para enfrentar el problema de la pobreza y la desigualdad, y, por otro lado, nos vamos quedando más atrás en Centroamérica”.



Ilustra sus tesis al afirmar que en los últimos cinco años, el ritmo de crecimiento de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, es mucho más acelerado que el crecimiento de El Salvador.



Políticamente, Zamora cree que hay un serio problema de desinstucionalización democrática; “basta con ver la Asamblea Legislativa, el tipo de debate o no debate que hay allí, de la Corte Suprema de Justicia y de un presidente de la República (Elías Antonio Saca) que más parece, bueno y es, más presidente de un partido, que de todos los salvadoreños”, agregó.



Las izquierdas



Sobre la izquierda, Zamora prefiere hablar de “izquierdas, al poner a la par a (Ignacio) Lula y a (Hugo) Chávez, que tienen cosas similares; pero son modelos, expresiones, formas de gobernar bastante diferentes, y ambos son de izquierda, o el gobierno de Tabaré Vásquez en el Uruguay, que es sumamente interesante y muy poco conocido acá”.



Aquí en Centroamérica, continúa, “acaba de haber este triunfo de (Álvaro) Colom, lo cual es importante; pero si uno compara, por ejemplo a Colom con Chávez, se da cuenta que toda la trayectoria de Colom ha sido una consistente crítica a Chávez, o sea, que en ese sentido la izquierda que va triunfando en América Latina es pura ideología”.



Rubén Zamora cree que en América Latina “la gran ola neoliberal que ha dominado el continente por 20 años se agotó, porque no resolvió los problemas, al contrario los ha hecho más graves, no hay desarrollo”.