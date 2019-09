Amenaza a Quiñónez y advertencia a Montealegre

Por segunda ocasión en menos de una semana, la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, amenazó con destituir a su candidato a vicealcalde de Managua, Enrique Quiñónez Tuckler, al tiempo que advirtió al aspirante a alcalde de la capital, Eduardo Montealegre Rivas, abstenerse de apoyar públicamente al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y más bien buscar el fortalecimiento de la alianza liberal.



El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo, dijo ayer que “el partido está facultado y tiene todo el derecho de sustituir a sus candidatos en el momento que lo considere necesario”.





Le salió dura la cuña

“No hay peor cuña que la del mismo palo. Estar criticando a la propia institución no es correcto, y esta institución tiene plena facultad para sustituir (a los candidatos) si esa persona no se siente bien”, señaló Alemán, en clara alusión a las últimas críticas recibida de parte de Quiñónez y del mismo Eduardo Montealegre.



Alemán dijo que el PLC no necesita someter a consideración de la Gran Convención Liberal la decisión de sustituir a cualquiera de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. Reiteró que esa es

una facultad plena del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y no de los convencionales.



“Cada quien recibe lo que cosecha. El que vientos siembra, cosecha tempestades”, expresó Alemán, en una nueva referencia a Quiñónez y Montealegre.





La carta a Montealegre

En la misiva a Montealegre dice que “el Partido Liberal considera primordial concentrar los esfuerzos para derrotar democráticamente a nuestro único y verdadero adversario político, el FSLN, y no debemos perder la memoria histórica aceptando como demócratas a los que ayer, junto al frentismo, destruyeron la democracia y establecieron una dictadura totalitaria en Nicaragua”.



Alemán dijo que la carta no es una amenaza, sin embargo, los términos de la misma parecen una advertencia, considerando el hecho de que el mismo presidente honorario del PLC amenazó con destituir a cualquier candidato antes de los comicios de noviembre próximo.