Oposición ofrece disculpas a cooperantes

El Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y el Movimiento Vamos con Eduardo ofrecieron disculpas a los países donantes por las últimas declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien despreció la cooperación europea, asegurando que ésta es una migaja.



El MRS calificó de irresponsable al presidente Ortega y dijo que sus declaraciones demuestran “la falta de sensibilidad ante la crisis que vive el país”. Según la manifestación del MRS, sin la cooperación internacional no habría equilibrio macroeconómico, lo cual derivaría en la falta de inversiones en programas sociales por la escasez de fondos para el programa de inversión pública.



“Yo le diría que se vaya él, (presidente Ortega) y que se queden los donantes”, dijo por su parte la jefa de la Bancada Democrática en el Parlamento, María Eugenia Sequeira, quien coincidió en que las declaraciones de Ortega “ponen en peligro las relaciones de amistad con países importantes que ayudan al Presupuesto General de la República”.





Pueden irse

Para la experta en gobernabilidad del no gubernamental Centro de Estudios y Políticas Públicas, Claudia Pineda, las declaraciones de Ortega podrían ocasionar que los cooperantes europeos tomen medidas drásticas que incluyan la redistribución de la ayuda.



“Las declaraciones fueron muy fuertes y ofensivas. La comunidad internacional no está acostumbrada a ofensas. Es posible que los donantes bilaterales revisen la ayuda, porque en Europa hay una tendencia a disminuir (la cooperación a ciertos) países y concentrarse en otras áreas”, expresó Pineda.



A juicio de Pineda, el gobierno puede estar enviando un mensaje a los cooperantes. “Creo que hay interés del gobierno de que los donantes den ayuda (de forma) más discrecional, tal como lo hace Venezuela, que no es oficial, según el interés del gobierno, cuando no se quiere rendir cuentas”, afirmó.





El exabrupto de Ortega

Ortega llamó a los europeos “unas verdaderas moscas”, en referencia a Francesca Mosca, jefa de la delegación de la Comisión Europea y Presidenta del Grupo de Apoyo Presupuestario.



“Ella está representado una posición con la que el gobierno no está de acuerdo. Los epítetos no deberían ser parte del discurso presidencial”, expresó Pineda sobre Mosca.



La cooperación externa en 2007 fue de US$ 553 millones. A finales de mayo el Grupo de Apoyo Presupuestario aprobó el desembolso de 115.2 millones de dólares para el Presupuesto General de la República.



“Nosotros no somos Judas y no nos vamos a vender por 30 monedas para enterrarle el cuchillo a nuestro pueblo. No nos vendemos por 30 monedas ¡Pueden irse con sus 30 monedas a buscar cómo comprar a otros!”, dijo Ortega.